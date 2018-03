Letzte Jahreshauptversammlung im bestehenden Feuerwehrhaus Oberlahr

Veröffentlicht am 27. März 2018 von wwa

OBERLAHR – Jahreshauptversammlung Löschzug Oberlahr – Zu seiner letzten Jahreshauptversammlung im bestehenden Feuerwehrhaus in der Langenauerstraße hatte sich der Löschzug Oberlahr eingefunden. Wehrführer Ingo Becker begrüßte neben den zahlreichen Aktiven und Alterskameraden auch viele Vertreter der Ortsgemeinden aus dem Ausrückebereich. Durch den Jahresbericht der Wehrführung, der ausführlich vom stellvertretenden Wehrführer Jörg Eschenbacher vorgetragen wurde, zeigte sich wieder, wie umfassend der Löschzug auch in 2017 gefordert war. Insgesamt leistete die aktuell 32 köpfige Mannschaft fast 4.200 Stunden Dienst für die Allgemeinheit. Hierunter fielen alleine 974 Stunden für den Einsatzdienst, die sich im vergangenen Jahr durch 40 Einsätze aufsummierten, 12 Brand-, 24 Hilfeleistungseinsätze und vier Brandmeldealarme. 1.357 Stunden fielen für die Aus- und Fortbildungen an, wo durch die Mannschaft insgesamt 34 Lehrgangsplätze und Seminare auf Kreisebene, an der Landesfeuerwehrschule oder an sonstigen Fortbildungseinrichtungen wie etwa den Landesfeuerwehrverband belegt wurden. Einen besonderen Dank richtete die Wehrführung an die bestehende Arbeitsgruppe des Neubaus Feuerwehrhaus. In insgesamt 45 Treffen und Besprechungen in 2017 fielen hier durch die sechsköpfige Gruppe an Wehrleuten allein 610 Stunden an. Mit der Fertigstellung des neuen Domizils in der Brucher Straße vor den Toren Oberlahrs ist in Kürze zu rechnen. Einen Tag der offenen Tür wird die Feuerwehr, gemeinsam mit dem Förderverein am 13. Mai veranstalten. Die Planungen im Festausschuss und Vorstand laufen auf Hochtouren, wie der Wehrführer informierte.

Mit einem ebenfalls beeindruckenden Bericht konnte Jugendwart Frank Hoffmann die gute Jugendarbeit belegen. Die noch junge Jugendfeuerwehr, die erst in 2015 gegründet wurde, weist ein stetiges Wachstum an Mitgliedern auf. So sind mittlerweile bereits 19 Mädchen und Jungen in ihr aktiv. Davon nahmen im letzten Jahr an insgesamt 27 Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr, durchschnittlich 14 Kinder pro Dienst teil. Der Jugendwart dankte in erster Linie dem Betreuerteam, aber auch der Wehrführung und der aktiven Mannschaft für die allzeit tatkräftige Unterstützung in der Jugendfeuerwehr. Erfreulicherweise wurde mit Jannis Hähn an dem Abend auch der erste Kamerad aus den eigenen Reihen der Jugendfeuerwehr in die aktive Mannschaft übernommen.

Grußworte sprachen die anwesenden Ortsbürgermeister und Beigeordneten der Gemeinden Oberlahr, Peterslahr, Bürdenbach, Seifen und Eulenberg und lobten die stets zuverlässige und schlagkräftige Truppe, die immer zur Stelle ist, wenn sie gebraucht werde. Wehrleiter Stefan Krämer dankte in seiner Ansprache den Wehrleuten für ihre Einsatzbereitschaft und die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr. Er blickte auf einige bereits umgesetzte Neuerungen in der Verbandsgemeindefeuerwehr zurück und verwies auf die anstehende Fusion mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Auch fänden bereits konstruktive Gespräche mit der Wehrleitung der Nachbarverbandsgemeinde zur Planung und Umsetzung der Zusammenführung des Feuerwehrwesens statt. Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski überbrachte die Grüße und den Dank des Verbandsgemeinderates. Er sicherte die uneingeschränkte Unterstützung aller Löschzüge der Verbandsgemeinde zu, da die Kommunalpolitik sich über den hohen Stellenwert des teilweise gefährlichen Ehrenamtes sehr bewusst sei. Er verwies auf anstehende und bereits erfolgte Investitionen im Bereich der Feuerwehren, vor allem durch die weitere Umsetzung des in 2015 beschlossenen Feuerwehrkonzeptes. So stehe in Oberlahr bekanntlich schon sehr bald der Bezug des neuen Feuerwehrhauses an und die Auslieferung des bestellten Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug erfolge im SommerEin weiteres Logistikfahrzeug, ein MZF2 soll in diesem Jahr für die Wehr ausgeschrieben werden.

Im Anschluss nahm Schmidt-Markoski diverse Verpflichtungen, Beförderungen, Bestellungen und Ehrungen vor. Zu Gruppenführern wurden Frank Hoffmann, Thomas Klein, Hans Peter Klein, Uwe Melles und Marc Wollny bestellt. Die Bestellung zum Zugführer erfolgte für Jörg Eschenbacher und Frank Holzapfel. Zu Verbandsführern wurden André Wollny und Ingo Becker bestellt. Sascha Liedhegener erhielt die Bestellung zum stellvertretenden Atemschutzgerätewart. Neuverpflichten für den aktiven Feuerwehrdienst konnte der Erste Beigeordnete die Kameraden Marius Kemper, Jannis Hähn und Philipp Schmalenbach. Zum Feuerwehrmann wurde Maximilian Polenk befördert. Oberfeuerwehrmann wurden Jannik Birnbach, Lukas Kemper und Oberfeuerwehrfrau Anja Bruckner. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Timo Holzapfel befördert. Die Beförderung zu Löschmeistern erfolgte für René Becker, Marvin Holzapfel, Philipp Schmalenbach und Sascha Liedhegener. Zu Hauptlöschmeistern wurden Michael Klütsch und Dietmar Grendel befördert. Jörg Eschenbacher wurde zum Oberbrandmeister und Ingo Becker zum Hauptbrandmeister befördert. Nach nunmehr erfolgreich abgelegter Prüfung erfolgte abschließend die offizielle Ernennung von Jörg Eschenbacher zum stellvertretenden Wehrführer des Löschzuges, da die Voraussetzungen durch den noch abzulegenden Lehrgang bisher fehlten. (ffo) Fotos: Feuerwehr Oberlahr