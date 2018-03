Weiterbildung First Responder

Veröffentlicht am 27. März 2018 von wwa

GÜLLESHEIM – Notfälle in der Allgemeinmedizin war Thema der First Responder – Zur ersten Fortbildung im neuen Jahr hatte Stefan Mückschel, stellvertretender Bereitschaftsleiter, die Gruppen der First Responder der Verbandsgemeinden Flammersfeld und Puderbach eingeladen. Thema waren Notfälle in der Allgemeinmedizin und praktisches Vorgehen am Patienten. Harald Pietsch, Facharzt für Allgemeinmedizin und Notarzt, führte durch den Abend und erklärte anschaulich die Maßnahmen. Auch in der allgemeinen Fragerunde beantwortete Pietsch die Probleme und Maßnahmen. Mückschel bedankte sich für den eindrucksvollen Abend bei Pietsch und freute ich auf weitere gute Zusammenarbeit. Foto: Mies/Mückschel