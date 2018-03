Veröffentlicht am 26. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Recycling leicht gemacht – Rücknahme und Recycling von gebrauchten PU-Schaumdosen – In Deutschland werden pro Jahr über 23 Millionen Polyurethan-Schaumdosen (PU-Schaumdosen) in den unterschiedlichsten Bereichen des Bauhandwerks verbraucht. Die vielseitigen Montageschäume sind bei Handwerkern ebenso beliebt wie bei Heimwerkern. Grund sind die herausragenden Dämmeigenschaften der Polyurethanschäume sowie ihre kosten- und zeitsparenden Verarbeitungs-möglichkeiten.

Doch wohin mit den PU-Schaumdosen nach ihrem Gebrauch? Als gefährlicher Abfall gehören sie nicht in den Restabfall, Gelben Sack oder Baustellenmischabfallcontainer. Einzelne Dosen können kostenfrei bei den teilnehmenden Baumärkten oder am Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth abgeben werden. Von dort aus werden sie zum Recycling zur PDR Recycling GmbH + Co KG im oberfränkischen Thurnau geschickt. Größere Mengen von mehr als sechs Kartons (je 12 Dosen) können Profianwender (Handwerksbetriebe) und Privatkunden auch im Original-Verkaufskarton sammeln und direkt bei PDR die kostenfreie Abholung anfordern. Die Kunden erhalten eine Entsorgungsbestätigung mit Verwertungsgarantie. Telefon: 0800 7836736 (kostenfrei)

Weitere Auskünfte erteilt die Abfallberatung des Abfallwirtschaftsbetriebes unter der Emailadresse abfallberatung@awb-kreis-ak.de oder der Telefonnummer 02681 81-3070.