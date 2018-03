Veröffentlicht am 26. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verdienstmedaille in Gold mit Diamant für Hubert Latsch – Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Kreismusikverbandes Altenkirchen wurde Hubert Latsch für 25 Jahre verdienstvoller Tätigkeit im Vorstand des Landesmusikverbandes geehrt. Michael Bug, Vorsitzender des Kreismusikverbandes, überreichte die Verdienstmedaille in Gold mit Diamant.

In seiner Laudatio hob Bug zunächst die Verdienste auf Kreisebene hervor, die sich Latsch im Kreismusikverband, dem Dachverband der Musikvereine im Kreis Altenkirchen und des Bergischen Landes, in fast 30 Jahren als Geschäftsführer erworben hat. Latsch wurde in dieser Zeit zum Dreh- und Angelpunkt der überregionalen Musikvereinsarbeit. Bug lobte die Kompetenz aber besonders auch die Geduld und Freundlichkeit, die ihn zu einer Art „grauer Eminenz“ werden ließen.

Die jetzige Auszeichnung erhält Hubert Latsch für seine 25jährige Tätigkeit im Vorstand des Landesmusikverbandes. Die Bundesvereinigung deutscher Musikverbände verleiht ihm ihre höchste Auszeichnung. Denn auch im Landesverband schätzt man seine ruhige verlässliche Art, die ihn auch dort zu einem kompetenten Ansprechpartner für die Blasmusik und die Vereinsarbeit hat werden lassen.

Latsch begann seine Musikkarriere 1970 im Musikverein Herdorf als Klarinettist und Saxophonist. Er hat bald Vorstandstätigkeiten übernommen und war in den vielen Jahren zweimal Vorsitzender des Vereins, der inzwischen mit einem anderen Verein fusionierte und zum Bollnbacher Musikverein Herdorf wurde. Michael Bug verlieh ihm die Medaille in Vertretung des neuen Präsidenten des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz, Achim Hallerbach, der kurzfristig verhindert war.

Foto: Michael Bug bei der Übergabe der Verdienstmedaille an Hubert Latsch