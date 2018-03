Veröffentlicht am 26. März 2018 von wwa

REGION – Entsorgung von Problemabfällen – Nur aktueller Entsorgungsscheck ist gültig – Wie die Kreisverwaltung Neuwied mitteilt, verlieren alte Entsorgungsscheck mit der Anschrift „SITA Wagner“ und „SUEZ SITA“ für Problemabfälle/Schadstoffe ihre Gültigkeit. Ursache ist die bereits vor Jahren vollzogene Übertragung der Entsorgung von Problemabfällen aus Haushalten an die Remondis Industrieservice GmbH. Veraltete Schecks, die eventuell noch in Schubladen liegen, sollten deshalb nicht mehr verwendet und dem Altpapier zugeführt werden. Stets aktuell sind die Entsorgungsschecks am gültigen Abfuhrkalender. Auf der Internetseite www.abfall-nr.de können Entsorgungsscheckabfälle auch online angemeldet werden. Die Terminbestätigung erfolgt per Mail. Infos unter Telefon: 02631 803-308, Bürgertelefon der Abfallberatung