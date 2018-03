Seniorenakademie Horhausen – „Das Ei“

Veröffentlicht am 26. März 2018 von wwa

HORHAUSEN – „Rund ums Ei“ heißt es in der Horhausener Seniorenakademie am Mittwoch, 11. April – Das Treffen der Seniorenakademie Horhausen am Mittwoch, 11. April steht unter der Überschrift „Rund ums Ei“ mit Geschichten, Liedern, Sketchen, bei denen das Ei im Mittelpunkt steht. Eine Gruppe des Kindergartens der katholischen Pfarrgemeinde Horhausen wird die Seniorinnen und Senioren mit verschiedenen Beiträgen erfreuen. Los geht es wir immer um 15:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Gegen 15:30 Uhr beginnt dann das Programm, auch mit Liedern und Sketchen zur Unterhaltung. Weitere Infos erteilt Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Telefon: 02687/921740.

Foto: Rund ums Eich geht es beim Treffen der Seniorenakademie am Mittwoch, 11. April.