Veröffentlicht am 26. März 2018 von wwa

HACHENBURG – Ostersonntrag Rave „the castle freaks“ – Bereits über 17 Jahre stehen „The Castle Freaks“ für großartige Techno Events. Wie schon in den vergangenen drei Jahren gibt die legendäre Veranstaltungsreihe auch in diesem Jahr ihr Heimspiel in der Hachenburger Stadthalle und wird sicherlich wieder Besucher weit über die Grenzen des Westerwaldes hinaus in die Löwenstadt locken. Veranstalter Sebastian Groth lebt selbst seit seiner Geburt in Hachenburg und zählt zu den beliebtesten Techno Dj´s Deutschlands. Groth spielt Auftritte in den abgesagtesten Clubs & Festivals der Welt und wurde 2017 vom Faze Magazin zum „Besten Techno Produzenten“ des Jahres ausgezeichnet! Zur Veranstaltung am 1. April holt er sich, wie gewohnt, weitere bekannte Dj-Kollegen aus der ganzen Welt zur Verstärkung.

So trifft die bezaubernde Djane Marika Rossa aus der Ukraine nicht nur den richtigen Sound – sie hat auch den richtigen Style was Ihr Äußeres angeht. Galt sie vor einigen Jahren noch als Geheimtipp der Szene, gehört sie mittlerweile zur ultimativen Techno Champions League! Mit ihren abgedrehten Outfits und harten Techno Sets hat sie sich einen Namen auf der ganzen Welt gemacht. Es gab letztes Jahr kaum ein großes Festival auf dem sie nicht gespielt und überzeugt hat! Dazu gesellen sich die Dj’s Resistohr aka Pet Duo und Klanglos. Resistohr sind in der Technoszene auch keine Unbekannten. Denn bereits seit über 20 Jahren reist das Ehepaar aus Sao Paulo / Brasilien unter dem Namen Pet Duo als Dj – Team um die Welt um die Menschen mit ihren abgefahrenen Performances an bis zu 6 CDJ´s / Plattenspielern zu beeindrucken! Seit 2017 sind sie unter dem neuen Pseudonym Resistohr in Sachen Techno unterwegs! Der Mannheimer Dj Klanglos war der Newcomer des Jahres 2017 und spielte sich mit seinem Track “Hard Times” in die Herzen vieler Raver und damit auch auf die Bühnen der meisten wichtigen Clubs, so dass er natürlich auch in der Stadthalle nicht fehlen darf. Neben diesen vier musikalischen Schwergewichten gibt es zusätzliche regionale Unterstützung durch die Dj´s Ochs & Klick sowie Markus Weigelt!

Zu diesem mächtigen Line Up wird es natürlich auch das passende Sound- und Lichtsystem geben: Eine 4-Punkt-PA und beeindruckende LED-Licht- und Show-Effekte werden den Besucher die Stadthalle Hachenburg nicht mehr wiedererkennen lassen!

Es wird ein Shuttlebus ab Westerburg und Alteknirchen angeboten! Infos für diesen Event sowie Tickets im Vorverkauf auf www.Castle-Freaks.de sowie bei der Hähnelschen Buchhandlung in Hachenburg.