Freude am Nähen bekommen

Veröffentlicht am 26. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zuschneiden und Nähen – Kurs startet in Altenkirchen – Ob individuelle Kleidungsstücke oder auch kleine Änderungen – häufig fehlt das „Gewusst wie“, um Freude am Nähen zu bekommen.

Der Nähkurs der Kreisvolkshochschule unter der Leitung von Annemarie Schödl ab Dienstag, 10. April in Altenkirchen wendet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Themen des Kurses sind beispielsweise die Auswahl des geeigneten Stoffes, Arbeiten mit Schnittmustern, Abändern von Schnitten auf die eigenen Maße, Zuschneiden und verschiedene Nähtechniken. Es besteht natürlich die Möglichkeit auf individuelle Wünsche im Verlaufe des Kurses einzugehen.

Der Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene startet am Dienstag, 10. April in den Kursräumen der Kreisvolkshochschule Altenkirchen. Die Kursgebühr für die sechs Kurstermine, jeweils dienstags in der Zeit von 19:00 bis circa 21:15 Uhr, beträgt 60 Euro.

Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.