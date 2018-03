Veröffentlicht am 26. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vortrag zur Herzgesundheit in Altenkirchen – Am Donnerstag, den 12. April findet in der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle, Rathausstraße 12) der Vortrag „Herzgesundheit“ statt. Herz und Kreislauferkrankungen sind die Nummer 1 unter den Zivilisationskrankheiten. Die Branche der Kardiologie floriert, Herzkatheteruntersuchungen sind Fließbandarbeiten und EKGs gehören zum medizinischen Standard. Warum ist das so? Und müssen wir unsere „Herzensangelegenheiten“ wirklich ausschließlich dem Kardiologen überlassen? In diesem Vortrag wird vorgestellt, was man selbst tun kann um „herzgesund“ zu bleiben oder wieder zu werden. Von psychisch-seelischen Aspekten bis hin zu Therapiemethoden wird eine Brücke zur ganzheitlichen Sichtweise geschlagen. Referent ist Heiko Christmann, Heilpraktiker aus Hamm. Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder -2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.