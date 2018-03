25 Jahre aktiv in Südfrankreich

Veröffentlicht am 25. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller ist seit über 25 Jahren aktiv in Südfrankreich im Kajakfahren/Sportklettern/Bouldern/Wandern in den Sommerferien – Das Soziokulturelle Zentrum Haus Felsenkeller e.V. in Altenkirchen organisiert seit über 25 Jahren ein Kletter- und Kajakcamp in Südfrankreich als aktive und sportliche Ferienmaßnahme. Einmal jährlich erhalten dadurch Jugendlichen, Erwachsene und komplette Familien die Möglichkeiten in den Schluchten der Ardèche Region/Südfrankreich Ferien und Urlaub in einer wunderschönen Natur zu verbringen. Das Konzept überzeugte schon viele Teilnehmenden, sodass das aktuelle Camp-Team ausschließlich aus Ehemaligen besteht, die sich aufgrund ihrer Begeistern für das Camp, weiterbildeten und in den Bereichen Klettern, Kajak oder Camp-Organisation das Projekt weitertragen.

Die Region Ardèche/Südfrankreich ist vom 26. Juni bis 04.August wieder das Ziel des „Kletter-/Kajak-/Sportcamps 2018“. Das wunderschöne Tal des Chassezac (Nebenfluss der Ardèche) bietet vielfältige Möglichkeiten für die Aktivitäten rund um das Sportklettern oder Kajakfahren. Täglich gibt es ein wechselndes Workshop-Programm. Man ist in kleinen Gruppen am Fels oder auf dem glasklaren, warmen Chassezac Fluss unterwegs. Die Workshops werden von qualifizierten Kletter- und Kajaklehrern begleitet, die darauf achten, dass es Angebote für Einsteiger/Innen und für Fortgeschrittene gibt und die Sicherheit immer gewährleistet ist. Dieses Jahr wird das Programm um Wanderungen über das Tal des Chassezac und Angebote aus dem Bereich Bouldern erweitert.

Schwimmen, Felsenspringen, Grillen am Strand, regionale Marktbesuche und sonstige (Abend)aktivitäten runden das Programm ab. Die Verpflegung im Camp ist in den Gebühren enthalten. Übernachtet wird in Zelten auf einem schattigen Campplatz. Weitere Infos mit Fotos und Anmeldung: www.pronick.de