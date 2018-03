Veröffentlicht am 25. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/MONTABAURNEUWIED – Tagesfahrt in den Freizeitpark Efteling: Spaß und Action garantiert! – Am 21. April bietet die Kreisjugendpflege Neuwied in Kooperation mit den Kreisjugendpflegen Altenkirchen und Montabaur („Wir Westerwälder“) eine Fahrt in den Freizeitpark Efteling an. Der größte Freizeitpark der Niederlande hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Neben verschiedenen Achter- und Wildwasserbahnen lockt der Park mit einer rasanten Bobbahn, dem Spukschloss, oder dem Besuch der „Villa des Schreckens“. Hier kommt jeder Actionfreund auf seine Kosten. Wer es jedoch nicht ganz so adrenalinlastig mag, kann auch entspannt in die vielen Fantasielandschaften abtauchen und sich in eine andere Welt entführen lassen.

Teilnehmen können alle Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Neben den tollen Attraktionen haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, Jugendliche aus den benachbarten Landkreisen kennen zu lernen. Die Teilnehmer werden die Zeit im Park in Kleingruppen von mindestens drei Jugendlichen verbringen. Die Kosten betragen 30 Euro pro Teilnehmer.

Abfahrtsmöglichkeiten für diese Veranstaltung sind Montabaur, Oberhonnefeld und Altenkirchen. Bitte Zustieg bei der Anmeldung angeben. Anmeldeschluss ist der 11. April. Informationen zu weiteren Angeboten der Kreisjugendpflege des Landkreises Neuwied und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Lena Schmuck und Franlin Toma per Mail (jugendarbeit@kreis-neuwied.de) oder unter den Telefonnummern 02631-803 -442 und -621.