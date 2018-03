Veröffentlicht am 25. März 2018 von wwa

HORHAUSEN – „Marktplatz“ Region Horhausen startet am 1. April wieder mit der beliebten Los-Aktion in den Frühling! – Horhausener „FrühlingsGlück“ – Los-Aktion im April. Große abschließende Anwesenheitsverlosung zum 38. Westerwälder Blumenmarkt am 12. Mai! Bald ist es endlich wieder so weit: Am 1. April startet die Standortinitiative „Marktplatz“ Region Horhausen e.V. ihre beliebte Gemeinschafts-Aktion „Horhausener FrühlingsGlück“. Dann gilt es wieder bei allen teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben beim Einkauf die heiß begehrten Lose zu sammeln, um schließlich bei der abschließenden großen Anwesenheitsverlosung im Rahmen des 38. Westerwälder Blumenmarktes am 12. Mai tolle Preise abzustauben.

Insgesamt 15.000 Lose werden an die teilnehmenden Unternehmen der Standortinitiative „Marktplatz“ Region Horhausen verteilt und warten auf ihre glücklichen Gewinner. Wer genau wissen möchte, wo man beim Einkauf die heißbegehrten Lose erhält, der sollte beim Betreten des Geschäftes im Eingangsbereich auf das „Horhausener FrühlingsGlück“-Schild achten. Alle teilnehmenden Geschäfte und Gastronomiebetriebe im Überblick sowie viele weitere Informationen rund um das „Horhausener FrühlingsGlück“ findet man pünktlich zum Start der Losaktion auf der Homepage der Standortinitiative http://marktplatz-horhausen.de/index.php/mitglieder.

Und so können auch Sie glücklicher Gewinner attraktiver Preise werden: Bei Ihrem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften erhalten Sie Ihr zweiteiliges Los. Sammeln Sie die Lose und bringen Sie alle mit zum Westerwälder Blumenmarkt in Horhausen am 12. Mai. An der perforierten Linie wird das Los vor Ort selbst geteilt und einer der Abschnitte bis 15:45 Uhr in die beaufsichtigte Lostrommel vor dem Kaplan-Dasbach-Haus (KDH) eingeworfen. Die große Anwesenheitsverlosung startet pünktlich um 16:00 Uhr vor dem KDH; bei Dauerregen wird die Verlosung im KDH vorgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, der Gewinn erfolgt nur bei Anwesenheit!

Wertschecks im Gesamtwert von 500 Euro, 300 Euro und 100 Euro und viele weitere attraktive Preise zu gewinnen!

Machen Sie mit, kaufen Sie ein in der leistungsstarken Region Horhausen. Ihr Ort, der fast alles zu bieten hat, was das Herz begehrt! Gewinnen Sie auch in diesem Jahr wieder als Hauptpreise „Marktplatz“-Wertschecks im Gesamtwert von 500 Euro (1. Preis), 300 Euro (2. Preis) und 100 Euro (3. Preis) sowie viele weitere attraktive Wert- und Sachreise, bereitgestellt von den Mitgliedern der Standortinitiative „Marktplatz“ Region Horhausen. IHRE „Marktplatz“-Mitglieder wünschen viel Glück! Foto: C. Leicher