Veröffentlicht am 24. März 2018 von wwa

KATZWINKEL – Bergkapelle „Vereinigung“ Katzwinkel wählt Vorstand Die Bergkapelle „Vereinigung“ Katzwinkel hat einen neuen Vorstand zumindest was den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter betrifft. Bei der Jahreshauptversammlung traten Stephan Becher und Michael Dietershagen die Nachfolge von Michael Velten und Sascha Becher an. Egon Dietershagen bleibt Kassenwart, Hanno Weber dessen Stellvertreter. Bernd Steup bleibt der Kapelle als Geschäftsführer erhalten. Ernst Kern und Klaus Dietershagen wirken als Beisitzer mit. In der Nachfolge von Jürgen Weitershagen wurde Miriam Steup zur Jugendwartin gewählt. Bei der Begrüßung hatte der Nochvorsitzende Michael Velten auch den Ehrenvorsitzenden Klaus Dietershagen willkommen geheißen. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands und auch mit den übrigen Vereinsmitgliedern: „Das gemeinsame Musizieren macht mir immer noch viel Freude“. Trotzdem: „Die Zeiten werden schwieriger“. Einige Aktive sind weggezogen, andere haben die Lust an der Musik verloren. „Wir werden aber unseren Traditionsverein am Leben halten“, so Velten unter starkem Beifall am Schluss seiner Ausführungen. Nach der Totenehrung gab der Geschäftsführer einen Überblick zu den Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres. Demnach begann auch das Jahr 2017 mit einigen Karnevalsterminen. Im April stand ein schönes Frühlingskonzert auf dem Programm der Bergkapelle. Außerdem begleitete man die Kommunionkinder auf dem Weg zur Kirche und spielte beim Vogelschießen in Hamm auf. Weitere Höhepunkte waren das heimische Schützenfest und die Fronleichnamsprozession. Der bestens von Frank Eggert organisierte Jahresausflug führte nach Ahrweiler. Weitere Veranstaltungen waren unter anderem der Elkhausener Basar, das Musizieren am Ehrenmal, die Barbaramesse in Katzwinkel und das Schlachtfest von Feuerwehr und DRK, so Bernd Steup abschließend. Seitens der Kinder- und Jugendabteilung gab es erfreuliche Nachrichten. An jedem Mittwoch erteilen Ernst Kern, Egon Dietershagen und Sylvia Schliffke Instrumentenunterricht an der Katzwinkeler Grundschule. Dies klappt so gut, dass sieben Kinder regelmäßig an der Ausbildung teilnehmen. Dazu kommen noch zwei Jugendliche in der Flötengruppe. Damit dürfte der Fortbestand der Bergkapelle gesichert sein, freute man sich bei der Jahreshauptversammlung. Trotzdem erging die Einladung an alle interessierten jungen Leute, sich einmal unverbindlich beim Unterricht sehen zu lassen. Kassenwart Egon Dietershagen stellte dann in aller Ausführlichkeit die finanzielle Situation des Vereins dar. Und da die Prüfer keinerlei Beanstandungen hatten, ging die Entlastung des Vorstands bei Enthaltung der Betroffenen problemlos über die Bühne. Bei den Wahlen wurden noch Frank Eggert und Fabian Stahl als Notenwarte bestätigt. Als Zeugwarte wirken Anika Ortmann-Kern und Simone Reifenrath. Michael Velten hat der Bergkapelle vier Jahre lang als 1. Vorsitzender vorgestanden: „Das Amt hat mir immer Freude gemacht“. Er bedankte sich für das Vertrauen und fügte an: „Ich bleibe Euch als Dirigent erhalten und unterstütze den Verein auch sonst nach besten Kräften“. Starker Applaus stellte die allgemeine Wertschätzung für Michael Velten unter Beweis. Als einige der Termine für 2018 seien erwähnt: Polterabend und Hochzeit in Mittelhof, Schützenfest Katzwinkel und Kurkonzert Freudenberg am 27. Mai, Pfarrfest am 31. Mai, Jubiläum Katzwinkel am 10. Juni, Volkstrauertag sowie Konzert am 24. November. Am 15. beziehungsweise 16. Dezember 2018 erfreut die Bergkapelle mit Weihnachtsliedern in Elkhausen und Katzwinkel. (pr.)

-Bergkapelle 1-

-Bergkapelle beim Umzug 2018-