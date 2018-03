Veröffentlicht am 24. März 2018 von wwa

NEUWIED – Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen – Zum 21. Mal verleiht das Land Rheinland-Pfalz den Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Es werden Unternehmen und Dienststellen ausgezeichnet, die sich im besonderen Maße für die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am ersten Arbeitsmarkt engagieren. Auf diesen Wettbewerb weißt der Neuwieder Landtagsabgeordnete Fredi Winter hin. Er richtet seine Bitte zur Teilnahme an diesem Wettbewerb an alle Betriebe der Privatwirtschaft sowie Dienststellen der öffentlichen Verwaltung. Winter ist zahlreichen Arbeitgeber dankbar, die sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind. Interessierte Unternehmen bzw. Institutionen können sich bis zum 31. Mai per Fax unter 06131-967 353, per Email unter landespreis@lsjv.rlp.de oder poststalisch beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung -Integrationsamt- Rheinallee 97-101, 55118 Mainz, zur Teilnahme anmelden. Die Anmeldeunterlagen finden die Teilnehmer unter http://s.rlp.de/LP. Der Abgeordnete bedankt bereits heute bei den Teilnehmern für ihr großartiges Engagement.