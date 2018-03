Veröffentlicht am 24. März 2018 von wwa

NEUWIED – OB Einig kommt zur Sprechstunde in die Stadtteile – Start am 17. April in Altwied – „Neue Kommunikation pflegen“ – Eine neue Kommunikation mit den Menschen unserer Stadt pflegen: Dieses Ziel hat Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig in seiner Antrittsrede formuliert. Dazu werde er regelmäßig in der City und den Stadtteilen ansprechbar sein, kündigte er an. Ab April setzt Einig das Vorhaben um und wird der Reihe nach zur Sprechstunde in die Stadtteile kommen. Jeden Monat in einen anderen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Womit Altwied den Anfang macht.

Unter dem Motto „Auf ein Wort mit Jan Einig“ ist der Oberbürgermeister am Dienstag, 17. April, von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Altentagesstätte Altwied. Wer sich dort mit dem OB treffen möchte, wird gebeten, sich vorher anzumelden und auch schon kurz sein Anliegen zu erläutern. Dies ist notwendig und vereinfacht Planung und Ablauf der Bürgersprechstunde. Vorgesehen sind jeweils Einzelgespräche.

„Im Idealfall haben beide etwas davon: Vielleicht kann ich beitragen, ein Problem zu lösen, und umgekehrt bekomme ich wertvolle Hinweise. Denn die Bürgerinnen und Bürger sind schließlich die Experten vor Ort“, verspricht sich Jan Einig beiderseitigen Nutzen von dem Dialog.

Anmeldungen zu den Einzelgesprächen mit OB Einig sind online möglich unter www.neuwied.de/buergersprechstunde.html oder auch telefonisch bei Pamela Braun (Büro Oberbürgermeister) unter 02631 – 802/412.

Die beiden folgenden Termine stehen übrigens auch bereits fest: Donnerstag, 17. Mai, von 17:00 bis 19:00 Uhr im Bürgerhaus Block und Montag, 25. Juni, von 17:00 bis 19:00 Uhr im Katholischen Pfarrheim in Engers.