RHEINLAND-PFALZ – Probealarm! – Kommunen lösen Probealarm bei KATWARN aus – Am Montagvormittag, 09. April um 11:00 Uhr lösen die Landkreise/kreisfreien Städte und ihre nachgeordneten Stellen erneut einen Probealarm bei KATWARN aus. Seit 2015 nutzt Rheinland-Pfalz als erstes Flächenland das mobile Bevölkerungswarnsystem KATWARN für Gefahrenlagen, die mehrere Landkreise oder kreisfreie Städte betreffen und zentrale Abwehrmaßnahmen erfordern.

Im August 2016 wurde im Rahmen des KATWANR-Anwendertreffens in Wiesbaden beschlossen, dass am 09.April 2018 der nächste Probealarm durchgeführt wird. Die Probealarme werden durch die jeweiligen Landkreise / kreisfreie Städte mit Presseberichten angekündigt. Somit können Rückmeldungen über eventuell nicht erfolgte Alarmierungen kontrolliert und ausgewertet werden.

Weiterhin wurde vereinbart, dass das Land Rheinland-Pfalz an jedem ersten Montag im Dezember eines Jahres durch die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) einen landesweiten Probealarm auslösen wird. Durch die Landkreise und kreisfreien Städte wird am ersten Montag im April eines Jahres gleichfalls ein Probealarm durchgeführt. Fällt dieser auf einen Feiertag, verschiebt sich die Alarmierung um eine Woche nach hinten. Den dritten Probealarm im Jahr führen die Integrierten Leitstellen am ersten Montag im August durch. Alle Probealarme werden jeweils um 11:00 Uhr durchgeführt und frühestens nach einer Stunde mit einer Entwarnungs-Meldung beendet.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz, die die kostenlose App KATWARN auf ihrem Handy haben, erhalten über die jeweiligen Rettungs- und Leitstellen gezielt für ihr Postleitzahlengebiet Warnungen über Unglücke oder Großbrände und Verhaltenshinweise. Gleichfalls kann sich der Deutsche Wetterdienst auf KATWARN „aufschalten“ und vor Unwettern warnen. Nach wie vor einzigartig in Deutschland ist die Schutzengelfunktion, die den Nutzer bei Bedarf dort warnt wo er sich befindet. Dies leistet kein anderes Warnsystem in Deutschland.