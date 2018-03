Indianer Jones besucht Mehren

Veröffentlicht am 23. März 2018 von wwa

MEHREN – „Indianer Jones“ Abenteuertag in Mehren am Samstag 28. April –Das Kreisjugendamt Altenkirchen veranstaltet in Kooperation mit der Ortsgemeinde Mehren, am Samstag, 28. April einen spannenden Abenteuertag. Von 10:00 bis 16:00 Uhr können sich Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und 12 Jahren, gemeinsam mit KiKa-Wildniscoach, Tobi Ohmann auf große Schatzsuche gehen.

Die Kinder müssen als Team zusammenhalten um alles zu schaffen, Rätsel lösen und Fallen überwinden. Zum Schluss stellt sich die Frage ob sie die verborgenen Reichtümer bergen? Die Teilnahme kostet 13 Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisjugendpflege, Anna Beck, Telefon: 0 26 81 81- 25 13 oder per Email unter Anna.Beck@kreis-ak.de.