Veröffentlicht am 24. März 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – Ostermontaggottesdienst mit dem Kammerchor Gebhardshainer Land – Montag, 02. April ab 10:15 Uhr – Kammerchor vermittelt wieder die Osterbotschaft – Der Kammerchor Gebhardshainer Land wird auch in diesem Jahr dem Ostermontaggottesdienst in der Evangelischen Kirche in Gebhardshain einen besonderen Glanz verleihen.

Traditionell wird der Chor am Montag, 02. April, ab 10:15 Uhr den Gottesdienst konzertant mitgestalten. Unter dem Dirigat und der Klavierbegleitung von Chordirektor Bernhard Kaufmann werden die Sänger/innen zehn Chorwerke in den Ablauf des Gottesdienstes einbauen.

Bernhard Kaufmann, Organist der Kirchengemeinde, wird mit dem Orgelvorspiel „Marche Triomphale“, eine Eigenbearbeitung des Osterhymnus „Christ ist erstanden“ den Gottesdienst eröffnen. Danach singt der Chor dieses Lied in einem 5-stimmigen Satz. Im liturgischen Ablauf folgen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Christian Gregor, Guiseppe Ottavio Pitoni, Alessandro Scarlatti und Nicolas Kedrov. Dr. Dorothee Niermann wird nach der Predigt im Solostück „O salutaris hostia“ von Jean-Baptiste Faure, das mit einer Chorpassage ausklingt, einen besonderen Akzent setzen.