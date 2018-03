Veröffentlicht am 25. März 2018 von wwa

HORHAUSEN – Viele kamen zur Krankensalbung in die Horhausener Pfarrkirche – Seniorenakademie sammelt für ein Hilfsprojekt Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V. Windhagen – Schon zur Tradition der Seniorenakademie der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Horhausen gehört die heilige Messe mit dem Sakrament der Krankensalbung im Monat März. Pfarrer Ernst Neisius und Kaplan P. Jino Mathews CST salbten die zahlreichen Gottesdienstbesucher. Im festlichen Gottesdienst verrichtete der frühere Vorsitzende der Seniorenakademie, Rudi Lamerz, den Lektorendienst. Pater Jino erläuterte die Bedeutung der Krankensalbung. Heilung, Stärkung und Bewältigung der schwierigen Situation sind frohe Botschaft des Sakramentes der Krankensalbung, in dem Gott als Freund der Kranken und Jesu heilendes Wirken vergegenwärtigt werden.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es Kaffe und Kuchen im Kaplan-Dasbach-Haus. Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender der Seniorenakademie) begrüßte die Seniorenschar sowie Claudia Kirschbaum von der Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V. (Windhagen). Sie stellte anschließend das Hilfsprojekt vor, für das der Vorbereitungskreis die Senioren um Spenden bat. Dabei handelt es sich um das Projekt Kinder Care Special School in Palamaner (Indien). Viele Behinderte Kinder leben in der Stadt Palamander und Umgebung unter traurigen Bedingungen. Es wird sich kaum um sie gekümmert oder sie werden zum Betteln auf die Straße geschickt. Zum Auftakt las Claudia Kirschbaum aus dem Buch von Gisela Wirtgen (Windhagen), die 1983 die Aktionsgruppe Kinder in Not gründete.

Es folgte ein eindrucksvoller Film von den Kindern der Care Special School. Mehr über die Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V. im Internet unter der Website: www.kinder-in-not.de. Spendenkontos: Sparkasse Neuwied, IBAN: DE87574501200012022752, BIC: MALADE51NWD und Raiffeisenbank Neustadt e.G., IBAN: DE 16570692380100052724, BIC: GENODED1ASN. Bei der Überweisung bitte als Stichwort „Seniorenakademie“ angeben.

Foto: Claudia Kirschbaum mit dem Buch der Gründerin der Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V., Gisela Wirtgen. Foto: Seniorenakademie