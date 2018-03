Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Flammersfeld

Veröffentlicht am 20. März 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Flammersfeld Dienstagmittag im Ausnahmezustand – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Dienstagmittag, 20. März, die Raiffe9isenregion, das Raiffeisenhaus in Flammersfeld. Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender und Ministerpräsidentin Malu Dreyer besuchte kurz nach 14:00 Uhr Bundespräsident Steinmeier das Raiffeisenhaus in Flammersfeld. Steinmeier hat für die Festlichkeiten rund um „200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen“ die Schirmherrschaft übernommen. Bereits in der frühen Mittagszeit zeichnete sich die Besuchsaktion ab. An jeder Kreuzung und Straßeneinmündung hatten sich gut sichtbar Feuerwehrkameraden der Verbandsgemeindefeuerwehr Flammersfeld postiert und machten mit Annäherung des Präsidentenkonvoi Flammersfeld dicht. Im Bereich des Raiffeisenhauses säumten die Bürger die Straße um den Bundespräsidenten zu begrüßen und die Baumpflanzaktion live mitzuerleben. Bundespräsident und Ministerpräsidentin fuhren vor, entstiegen den schweren Limousinen, gingen auf die Bürger zu, schüttelten Hände und schon waren die ersten Selvis im Kasten.

Vorbereitet war bereits die Baumpflanzaktion im Vorgarten des Raiffeisenmuseums. Gemeinsam mitsetzte man den Apfelbaum ein und legte den Boden mit den nagelneuen Spaten auf das Wurzelwerk. Neben dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beteiligten sich Ministerpräsidentin Dreyer, Ortsbürgermeisterin Hella Becker, der Vorsitzende der Raiffeisengesellschaft Werner Böhnke sowie der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski. Natürlich wurde auch kurz das Innere des Museums aufgesucht.