Veröffentlicht am 21. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fröhlicher Kinderbesuch im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Es gehört schon zum festen Programm, dass eine Kindergartengruppe des katholischen Kindergartens St. Jakobus die Bewohner des DRK SZ AK in der Fastenzeit mit einem Besuch erfreut. So hatten 12 Kinder unter der Leitung der Erzieherinnen Andrea Döring, Julia Timoschenko und Simone Dahm ihr Kommen zum Frühlingsbeginn angesagt. Zum Frühlingsanfang 2018 schneite es zwar noch einmal, aber das tat der guten Laune keinen Abbruch. Im Gegenteil! Fröhliche Kinderstimmen und Lachen waren schon vor dem Café Mocca zu hören, wo die Bewohner und Gäste der Tagespflege die vier- bis sechsjährigen Mädchen und Jungen schon freudig erwarteten. Einige von den Kindern eingeübte Tänze und Lieder wurden unter dem Applaus der Senioren aufgeführt. Thorsten Schmehr, Organist der katholischen Kirche, begleitete die Melodien auf dem Klavier. Als Frühlingseinstimmung wurde „das Erwachen der Tulpen“ vorgeführt. Bei den altbekannten Liedern, wie „Zeigt her Eure Füße“ sang man gerne mit. Und bei der „Schwäbschen Eisenbahn“ schlossen sich einige Bewohner sogar spontan der Kinderpolonaise an. Als sich die Kinder mit einem Lied verabschiedeten, gab es noch eine große Überraschung. Der Osterhase höchstpersönlich hatte in seinem Korb für jeden ein kleines Präsent als Dankeschön dabei. Auch die Kinder hatten ein Geschenk für die Bewohner angefertigt. Liliane Jirsak, die Leitung des Sozialdienstes, bedankte sich im Namen aller Bewohner und versprach das wunderschöne selbstgebastelte Frühlingsbild an einem schönen Platz im DRK SZ aufzuhängen.