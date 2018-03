Streik in Saarbrücken und Trier am 21. März

Veröffentlicht am 21. März 2018 von wwa

BERLIN – Telekom: ver.di erhöht den Druck vor der dritten Tarifverhandlungsrunde in Berlin – Im Vorfeld der dritten Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Telekom ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zu ersten vollschichtigen Warnstreiks auf. „Die Arbeitgeber haben die beiden ersten Verhandlungsrunden ohne ein Angebot verstreichen lassen, darauf werden wir jetzt angemessen reagieren und den Druck erhöhen“, sagte ver.di-Streikleiter Peter Praikow am Montag.

Die Verhandlungen für die rund 62.000 Tarifangestellten, Auszubildenden und dual Studierenden bei der Telekom werden am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt. Die ersten beiden Verhandlungsrunden waren ohne Ergebnis vertagt worden.

In den vergangenen Tagen haben bereits mehr als 6.000 Beschäftigte der Technik-, Vertriebs- und Servicebereiche mit Protesten und Warnstreiks ihre Unterstützung für die Tarifforderungen deutlich gemacht.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden am 21. März, die Standorte Saarbrücken und Trier ab 06:00 Uhr mit Beginn der jeweiligen Dienstschicht bis zum Beginn der nächsten regulären Dienstschicht am Folgetag, aufgerufen.

Die Gewerkschaft ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem eine tabellenwirksame Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und die Vergütungen für dual Studierende sollen um jeweils 75 Euro angehoben werden.