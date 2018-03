Ausstellung: „Neues aus der Skulpturenmanufaktur„ in Kircheib

Veröffentlicht am 21. März 2018 von wwa

KIRCHEIB – Ausstellung: „Neues aus der Skulpturenmanufaktur„ – Anlässlich des Konzerts „Die Lyrischen Hausapotheker“ innerhalb der Reihe Kircheiber Werkstattkonzerte am Sonntag, 25. März, ab 14:00 Uhr bei Reifen-Krah in Kircheib wird eine Ausstellung „Neues aus der Skulpturenmanufaktur“ eröffnet, in der Friedhelm Zöllner (Oberirsen) Arbeiten aus diesem Frühjahr vorstellt. Dazu gehört auch das „angebissene“ „Modell des neuen Euro-Apfel 24 der EU-Norm FZ24-16 B„, dessen markante Form darin besteht, dass er stapelbar ist“, wie Zöllner ironisch Peter Krah beschrieb, der die ansprechenden Räumlichkeiten zur Ausstellung zur Verfügung stellt. Friedhelm Zöllner wird vor und nach dem Konzert eine kleine Einführung in die Arbeiten geben, die in diesem Frühjahr entstanden sind – „beeinträchtigt durch die Kälte der letzten Wochen, in der ich mich schon `warmklopfen` musste, aber die vielen Ideen und Skizzen des langen Winters wollen unbedingt umgesetzt werden“. Peter Krah freut sich, dass seine Räumlichkeiten für künstlerische Aktivitäten genutzt werden: „Wir freuen uns, dass die Anmeldungen für Ausstellung und Konzert am Sonntag (info@reifen-krah.de) gut laufen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Besucher sich vorher anmelden – weil wir ja – wie immer – ein paar Leckereien und Getränke anbieten möchten“. (friz) Foto: Privat

Foto: Friedhelm Zöllner (links) Peter Krah (rechts)