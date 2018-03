Veröffentlicht am 21. März 2018 von wwa

WISSEN – Klasse 2b, der Astrid Lindgren Grundschule Gebhardshain in Müllers Backstube Hellauf begeistert waren die Kinder der Klasse 2b, der Astrid Lindgren Grundschule Gebhardshain, von ihrem Besuch bei „Müllers Backstube“ in Wissen. In passender „Arbeitskleidung“ lernten sie kennen, was Bäcker im Alltag so machen. In Wissen hieß das beispielsweise kneten, Osterformen ausstechen und die Leckereien dann kunstvoll dekorieren. Genascht werden durfte am Ende natürlich auch. Nebenbei erhielten die Kinder fachkundige Auskunft zur technischen Ausstattung einer Bäckerei und natürlich zu gesunder Ernährung. (hteb) Foto: Sieht