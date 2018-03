Veröffentlicht am 20. März 2018 von wwa

MAINZ – Warnstreiks am 20. März – Nachdem auch die zweite Tarifverhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen, darunter ca. 100.000 in Rheinland-Pfalz, ergebnislos geblieben ist, werden wir zu weiteren Warnstreiks in dieser Woche aufrufen, sagte die Geschäftsführerin Marion Paul: „Diese Blockadehaltung trägt in keinster Weise zur Lösung bei. Die Antwort wird jetzt aus den Betrieben kommen.“ Mit Warnstreiks werden die Beschäftigten dafür sorgen „dass die Arbeitgeber in der dritten Runde auf einen konstruktiven Weg hin zu einem Abschluss zurückkehren“, sagte Marion Paul.

Warnstreiks sind geplant am Dienstag, den 20. März in Neuwied und in Koblenz. In Neuwied wird der Streikschwerpunkt bei SWN und SBN (Stadtwerke) liegen, aber auch die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung sind zum Streik aufgerufen. In Koblenz werden u.a. die Kollegen der Wasserschiffahrtsverwaltung, aber auch aus dem BWZK aufgerufen. Ver.di behält dabei die aktuelle Hochwasserlage immer im Blick. Auf dem Jesuitenplatz ist ab ca. 10:00 Uhr eine Kundgebung geplant.

Angesichts der zu erwartenden milliardenhohen Steuereinnahmen auch in 2018 und darüber hinaus gelte es, die Beschäftigten an den öffentlichen Einnahmen zu beteiligen. Sie dürfen nicht weiter hinter die anderen Berufsgruppen zurückfallen. Die Steuereinnahmen in Bund und den Kommunen sprudeln wie nie zuvor, die Wirtschaft ist in Festtagsstimmung, die Aktionäre reiben sich die Hände. Wann, wenn nicht jetzt müssen auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes an der positiven Entwicklung beteiligt werden.

ver.di fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Gleichzeitig sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Die Vorschrift, Auszubildende nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zu übernehmen, will ver.di wieder in Kraft setzen. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen.