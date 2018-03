Veröffentlicht am 21. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Von Null an“ – Kreisvolkshochschule bietet Englischkurs für Anfänger an – Englisch ist die Weltsprache und wird fast überall gesprochen. Für Interessierte, die Englisch von Beginn an lernen oder ihre noch vorhandenen geringen Englischkenntnisse ausbauen möchten, bietet die Kreisvolkshochschule in Busenhausen einen neuen Anfängerkurs an.

Der Einsteigerkurs unter der Leitung von Gambhira Heßling beginnt am Donnerstag, 5. April und findet von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Er wendet sich an Anfänger, die während ihrer Schulzeit keinen Englischunterricht hatten oder nur ganz geringe Vorkenntnisse mitbringen. Der Kurs beginnt bei Punkt Null. In kleinen Lernschritten werden die Teilnehmenden an die Bewältigung einfacher und typischer Alltagssituationen im Englischen herangeführt. Der Sprachkurs umfasst 12 Termine à 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.