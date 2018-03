Veröffentlicht am 20. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Berufsbegleitende Fortbildung zum Mediator der Kreisvolkshochschule endete mit Zertifikatsübergabe – Mediation ist in aller Munde – und nunmehr schon im sechsten Jahr bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen in Zusammenarbeit mit dem Verband „Integrierte Mediation“ die berufsbegleitende Weiterbildung zum Mediator (VHS)an. Diese umfasst insgesamt vier Präsenzmodule. Der Studienleiter ist der ehemalige Familienrichter und Vorstandsvorsitzende des in Altenkirchen ansässigen Verbandes „Integrierte Mediation e.V.“ Arthur Trossen. „Wir bieten solche Kurse in Deutschland und im Ausland an, da darf ein Angebot in Altenkirchen doch nicht fehlen“, sagte Trossen beim Abschluss der Weiterbildungsreihe. Zweifellos hat das neue Mediationsgesetz einen spürbaren Anstieg der Nachfrage nach Mediation einerseits und nach Mediationsausbildung andererseits bewirkt. „Wir freuen uns über die Nachfrage. Insgesamt 14 Teilnehmende haben an der Ausbildung zum Mediator teilgenommen“, so Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule Altenkirchen.

Sie erhielten nun die Zertifikate zum Abschluss der Fortbildung. Am Freitag, 14. September, startet in Altenkirchen die nächste Reihe mit vier Präsenzmodulen, jeweils am Wochenende. Mehr Infos sind bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Telefon: 0 26 81 81- 22 11 oder bei Integrierte Mediation e.V., Telefon: 0 26 81/ 98- 62 57 oder www.in-mediation.eu, erhältlich. Hier kann auch das Curriculum angefordert werden. Eine anteilige finanzielle Förderung der Teilnehmergebühr in Höhe von 990 Euro ist nach Prüfung der individuellen Voraussetzungen über den Qualischeck Rheinland-Pfalz oder die Bildungsprämie des Bundes möglich.