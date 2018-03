Veröffentlicht am 20. März 2018 von wwa

WESTERBURG-SAINSCHEID – Brand in einer Absauganlage – 60.000 Euro Sachschaden – Im Industriegebiet Westerburg-Sainscheid kam es am Montagnachmittag, 19. März, gegen 17:25 Uhr, in einer metallverarbeitenden Firma zu einem Brand in der Absauganlage. Vermutlich durch die Überhitzung eines Motors des Absaugsystems gerieten die Filterpapiere in den Absaugrohren in Brand, so die Polizei. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstand kein Personen- und Gebäudeschaden. Allerdings beläuft sich der Sachschaden an der Absauganlage nach derzeitigen Schätzungen der Polizei auf ungefähr 60.000 Euro.