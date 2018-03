Veröffentlicht am 19. März 2018 von wwa

REGION – Sparkasse Westerwald-Sieg fördert das Deutsche Sportabzeichen im Kreis Altenkirchen und dem Westerwaldkreis mit über 70.000 Euro. – Die Sparkassen-Finanzgruppe ist mit rund 90 Millionen Euro der größte nichtstaatliche Sportförderer in Deutschland, also in der Sportförderung die Nr. 1. Vier von fünf Vereinen und rund 22 Millionen Vereinsmitglieder profitieren von den Mitteln, die die Sparkassen-Finanzgruppe Jahr für Jahr überwiegend in den Breitensport investiert. Sport und insbesondere das weltweit begeisternde Ereignis der Olympischen Spiele vermitteln Werte, für die auch die Sparkassen-Finanzgruppe steht: Leistungs- und Wettbewerbsorientierung, Teamgeist und Fairness.

Mit ihrem Engagement für den Sport unterstreichen die Sparkassen, selbstverständlich auch die Sparkasse Westerwald-Sieg, ihre kommunale Verantwortung. In den Kreisen Altenkirchen und Westerwald zum Beispiel wird nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die gesellschaftliche Entwicklung mit verantwortet. Als sinnvolle Freizeitgestaltung stabilisiert der Vereinssport die Gesellschaft: durch die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Integration von Behinderten und als Gesundheitssport für alle Altersklassen. Beispielhaft genannt werden kann hier das seit vielen Jahren bestehende Hauptsponsoring der LG Sieg.

Seit einigen Jahren ist die Sparkassen-Finanzgruppe eine Olympia-Partnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eingegangen. Ein wichtiger Baustein ist hier die Partnerschaft für den Breitensport, insbesondere das Deutsche Sportabzeichen.

Das Deutsche Sportabzeichen ist der „Fitness-Orden“. Jährlich knapp eine Million Bundesbürger/innen, davon 600.000 Kinder und Jugendliche, legen es erfolgreich ab. In den Kreisen Altenkirchen und Westerwald tun dies jährlich rund 7.000 Erwachsene und Schüler/innen in Vereinen und Schulen.

Im Jahr 2017 hat die Sparkasse Westerwald-Sieg wieder den Wettbewerb fortgeschrieben. Für jedes abgelegte Sportabzeichen erhält der ausrichtende Verein oder die Schule eine Spende von 10 Euro und eine Mindestförderung von 100 Euro. Die Förderung sorgte auch in 2017 dafür, dass sich die Anzahl der abgelegten Sportabzeichen auf hohem Niveau zeigte. Es wurden 7.073 Sportabzeichen im Jahr 2017 gemeldet.

Bei den Schulen ragen das Freiherr-vom Stein-Gymnasium in Betzdorf mit 430 abgelegten Sportabzeichen hervor und bei den Vereinen die ASG Altenkirchen mit 177 abgelegten Sportabzeichen. Im Sportbund Rheinland liegen die Landkreise Altenkirchen und Westerwald in der absoluten Zahl der absolvierten Sportabzeichen auch durch die Sportförderung der Sparkasse auf Platz 1.

Im Ergebnis gibt es also nur Gewinner. Der Sport. Die Schulen. Die Vereine. Die Gesundheit. Als absolutes Highlight hatte die Sparkasse die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegern im Bahnradsport, Miriam Welte für einen Vortrag eingeladen.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Westerwald-Sieg, Dr. Andreas Reingen, überreichte in der Stadthalle Hachenburg einen Scheck über den stolzen Betrag von 71.020 Euro an die beiden Sportkreise Westerwald und Altenkirchen symbolisch für alle Vereine und Schulen. Rund 130 Vertreter der Schulen und Vereine nahmen anschließend ihre persönlichen Urkunden in Empfang. Auch in 2018 wird die Sparkasse Westerwald-Sieg den erfolgreichen Sportabzeichen-Wettbewerb fortsetzen. Pro abgelegtem Sportabzeichen wird es wieder eine Spende von 10 Euro oder 100 Euro Mindestförderung für die teilnehmenden Vereine und Schulen geben.

Titelfoto: (v.l.) Michael Bug, Mitglied im Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg, Michael Lieber, Landrat des Kreises Altenkirchen, Albrecht Gehlbach, Sportkreisvorsitzender des Westerwaldkreises, Miriam Welte, Olympiasiegerin und Weltmeisterin in Bahnradsport, Dr. Andreas Reingen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westerwald-Sieg, Dr. Michael Weber, Sportkreisvorsitzender Kreis Altenkirchen, Marion Sauer, Präsidentin des Sportbund Rheinland, Andreas Görg, Mitglied im Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg.