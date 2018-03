Veröffentlicht am 20. März 2018 von wwa

WALLMENROTH – Gute Teilnahme am 14. Dreckwegmachtag in Wallmenroth – Wie bekannt, trafen sich am Samstagmorgen, 17. März, um 09:40 Uhr zum bereits vierzehnten Mal Erwachsene, Jugendliche und Kinder am Glockenhaus, um nach einer Einsatzbesprechung in verschiedene Dorfgebiete aufzubrechen und Müll zusammenzutragen. Mittags war der Anhänger des Bauhoftraktors mit Müll und Unrat bis oben gefüllt. Bei der Säuberungsaktion war auch der Bachpate des Lotterbachs, Erich Betker aus Etzbach dabei, der von mit Baumstämmen und Ästen zugeschobenen Gewässerabschnitten berichtete.

Mittags setzte man sich gemütlich im Glockenhaus zusammen und ließ die Aktion bei Erbsensuppe, Wurst und gekühlten Getränken ausklingen. Ortsbürgermeister Wäschenbach dankte Tim Schumacher aus dem Rathaus für die Unterstützung durch die Stadt Betzdorf, der in diesem Jahr zum ersten Mal statt der Verbandsgemeinde die Gesamtorganisation oblag. In den Gesprächen wurden durch die verschiedenen Sammlertrupps die interessanten Erlebnisse bei der Sammlung ausgetauscht. Wenn auch viele Fundstücke zum Scherzen anregten, so überwog doch das Unverständnis über das Verhalten der Müllverursacher. Industriemüll bzw. Handwerkermüll wurde in diesem Jahr keiner gefunden.

Allen Helfern, insbesondere den helfenden Gemeinderatsmitgliedern sagte die Gemeinde nochmal herzlichen Dank! Die drei Teilnehmer des Gemeinderates freuten sich sehr, dass sich insgesamt 21 Erwachsene, Kinder und Jugendliche an dieser Aktion beteiligt haben und durch ihren Einsatz, sich für das saubere Heimatdorf und die Allgemeinheit eingesetzt haben! Ein Dank ging auch an Andreas Köhler vom Bauhof und Hermann Josef Daube und Peter Pfeifer, die die Aktion wieder logistisch unterstützten.