Veröffentlicht am 20. März 2018 von wwa

WALLMENROTH – Traditionelles Ostereiersuchen und Osterfeuer an der Grube Rosa in Wallmenroth – Auch in diesem Jahr findet am Karsamstag, 31. März, ab 16:15 Uhr wieder das traditionelle Ostereiersuchen für Kinder rund um das Gelände der Grillhütte an der Grube Rosa in Wallmenroth statt. Es ist ein schöner Brauch, dass Kinder und auch Kleinkinder nebst ihren Eltern, Geschwistern und auch ihre Großeltern sich am Ostereiersuchen beteiligen können. „Die Ostereier hat der Osterhase auf seinem Spaziergang verloren und die Kinder helfen dem Osterhasen und bringen die Eier in das große Osternest im Wald“, so ist es auch in diesem Jahr wieder in Wallmenroth.

Der Ablauf der Ostereiersuche wird so gestaltet, dass auch die Kleinsten bis sechs Jahre, die „noch nicht so schnell“ wie die Schulkinder laufen können, eine Chance haben, bunte Eier zu finden. Anschließend wird das Osterfeuer entzündet. Für die Kinder gibt es zudem ein tolles Programm rund um das Thema Ostern. Neben verschiedenen Getränken für Groß und Klein, laden auch selbstgemachtes Rührei mit Speck zum Verweilen am großen Osterfeuer ein. Der Erlös ist für gemeinnützige Zwecke der Gemeinde bestimmt.