KIRCHEN/BOCHUM „Siegperle“ greift nach den Sternen – Eine Expedition ins Sonnensystem unternahmen die Wanderfreunde „Siegperle“ im Zeiss Planetarium in Bochum. Was früher in den Planetarien noch ein aktueller Blick zum Sternenhimmel war, ist heutzutage eine Astronomie-Show der besonderen Art, bei der sich die Besucher über eine Stunde lang wie richtige Astronauten fühlen dürfen. So waren auch die „Siegperlen“ als Raumfahrer der Zukunft von der Erde aus über Mars, Saturn durch den Wolkenwirbel des riesigen Jupiter hindurch bis zur eisigen Welt des Zwergplaneten Pluto im Weltall unterwegs. Zuvor aber statteten die 42 Wanderer von der Sieg dem 55. Internationalen Wandertag in Bochum einen Besuch ab, bei dem Strecken von sechs und elf Kilometer Länge erkundete. Die Wandergemeinschaft Jung und Alt Bochum hatte organisatorisch alles bestens vorbereitet, sodass die Wanderungen von allen gut bewältigt werden konnten. Als drittgrößte Gruppe heimste die „Siegperle“ auch wieder einen Ehrenpreis ein.

Die nächste Tagesfahrt findet bereits am Sonntag, 25. März ins Naheland mit Teilnahme an einer IVV-Wanderung in Kirnsulzbach sowie anschließender Besichtigung der historischen Edelsteinschleiferei Biehl statt. Hierzu sind aktuell im 57-Sitzer-Bus noch zehn Plätze frei. Wie immer sind auch Nichtmitglieder und Vereinsinteressierte herzlich willkommen. Abfahrt ist um 07:00 Uhr ab dem Kaufland-Parkplatz in Kirchen. Weitere Zusteigemöglichkeiten bestehen in Freudenberg (Wilhelmshöhe), Niederfischbach, Betzdorf, Steineroth und Hachenburg. Anmeldungen sind über den Vorsitzenden Sven Wolff, Telefon: 0 27 41 69 72 oder per Email an siegperle@aol.com. Zu tätigen.