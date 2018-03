Frank Heuten als Vorsitzender des SV Maulsbach bestätigt

Veröffentlicht am 19. März 2018 von wwa

MAULSBACH – Jahreshauptversammlung des Schützenverein Maulsbach – Der Jahresrückblick, einige Wahlen sowie die Veranstaltungen des neuen Schützenjahres standen auf dem Programm als der 1. Vorsitzende Frank Heuten pünktlich um 20:00 Uhr alle anwesenden Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Maulsbach begrüßte. Besonders begrüßte er das amtierende Königspaar Königin Marita I. mit ihrem Prinzgemahl Gerd, den Jugendvorstand sowie alle Ehrenmitglieder. Weiterhin begrüßt er den 1. Beigeordneten von Hirz-Maulsbach, Jörg Pfeiffer. Nach der Begrüßung aller Gäste, wurde eine Gedenkminute der im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder eingelegt.

In seinem Bericht schaute er auf eine ereignisreiche und in gesellschaftlicher und sportlicher Sicht erfolgreiche Zeit zurück. So lobte er besonders die Aktivitäten der Schützenjugend. Ganz besonders lobt er den Jugendvorstand für deren sehr umfangreiche aktive Mitarbeit. Stefan Molly informierte über den positiven Kassenbestand. Einen ausführlichen Einblick über die sportlichen Leistungen gab Laura Seifen und den Bericht der Jugend wurde von Jugendwart Frank Schüler vorgetragen.

Bei den Wahlen stand die Wahl des Jugend- und Kulturbeauftragte/r an. Die bisherige Amtsinhaberin Carina Kern stand für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung. Als Nachfolgerin wurde Katharina Kählitz vom Vorstand vorgeschlagen und auch einstimmig gewählt. Detlev Streginski aus Kraam-Heuberg, Klaus Wolter aus Rettersen und Jörg Pfeiffer aus Maulsbach wurden als Kassenprüfern gewählt. Frank Heuten informiert die Versammlung über die geplante zweite Stufe der Beitragsanpassung des Sportbundes zum 01. Januar 2020. Der Mehrbeitrag sei jedoch auch für die wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich. Somit wird auf der Jahreshauptversammlung 2019 über die Beitragsanpassung abgestimmt. Weiterhin informierte Heuten die Versammlung darüber, dass er auf der Vorstandsitzung im Januar für weitere drei Jahre gewählt wurde. (str) Fotos: Streginski