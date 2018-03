Umgestürzter Baum führt zu Stromausfall

Veröffentlicht am 18. März 2018 von wwa

WESTERWALD – Umgestürzter Baum: Stromausfall schnell behoben –

Nach wenigen Minuten waren die 42 Stationen wieder versorgt – Am späten Samstagabend kam es in Teilen des Westerwaldkreises zu einer Versorgungsunterbrechung im Stromnetz. Ursache war ein Baum, der auf die Freileitung zwischen Neustadt und Höhn gestürzt war. Die Störung begann nach Angaben der Energienetze Mittelrhein um 23:00 Uhr. Durch Netzumschaltungen konnte bereits um 23:04 Uhr bis auf eine Ausnahme alles wieder versorgt werden. Betroffen waren insgesamt 42 Stationen in den Orten Rennerod, Emmerichenhain, Rehe, Homberg und Waiganshain. Höhn konnte erst ab 2.31 Uhr wieder versorgt werden.

Die Freileitung ist weiter beschädigt; außerdem ist eine Fernmeldeleitung abgerissen. Der Baum wird am Montag durch eine Spezialfirma entfernt. Danach können die Reparaturarbeiten beginnen.