Veröffentlicht am 19. März 2018 von wwa

PRACHT – Aktion saubere Umwelt in Pracht am Samstag, 24. März – Wie in jedem Jahr möchte die Ortsgemeinde Pracht auch in 2018 die Dorfränder und das Waldgebiet vom Unrat befreien. Treffpunkt ist am Samstag, 24. März, um 09:00 Uhr am Sportplatz. Vereine und die Bevölkerung sind herzlich eingeladen die Aktion „saubere Umwelt in der Gemarkung Pracht“ zu unterstützen. Zur Mittagszeit sind alle Helferinnen und Helfer zu einem gemeinsamen Imbiss eingeladen.

Foto: Wie im vergangenen Jahr soll der gesammelte Müll am 24. März zur Sammelstelle gebracht werden.