Mitgliederversammlung des Heimat- und Verkehrsverein Horhausen

Veröffentlicht am 19. März 2018 von wwa

HORHAUSEN – Heimat- und Verkehrsverein Horhausen wartet wieder mit buntem Programm auf – Auch in diesem Jahr wartet der Heimat- und Verkehrsverein Horhausen wieder mit einem bunten Programm auf, was in der Mitgliederversammlung in Rudi’s Schlemmerstube in Horhausen einstimmig beschlossen wurde. Nach der Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden Rolf Schmidt-Markoski und dem Gedenken der verstorbenen Mitglieder erfolgte zunächst der Geschäftsbericht für das vergangene Jahr. Wie in all den Jahren beteiligte sich der Heimat- und Verkehrsverein wieder am Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb, am Westerwälder Blumenmarkt und am Boule-Turnier. Die Organisatoren der Sonntags-Ausflüge Jörg Czubak (Roßbach an der Wied), Bernd Langheim (Drachenfels), Johannes Mandl (Limburg) und Hans-Peter Meffert (Daufenbach) gaben ebenfalls einen Rückblick auf die Fahrten in geselliger Runde. In Kooperation mit Naturpädagogin Beatrix Ollig (Luchert) fanden aus Anlass des 800jährigen Bestehens der Ortsgemeinde Horhausen fanden Kräuterexkursionen statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen in 2017 stand das große Bürgerfest aus Anlass des 65jährigen Bestehens des Heimat- und Verkehrsvereins Horhausen im Kaplan-Dasbach-Haus. Schmidt-Markoski erinnerte auch daran, dass die vom Verein herausgegebene DVD „800 Jahre Horhausen – eine Zeitreise durch das Kirchspieldorf – 1217 – 2017“ große Zustimmung fand. Schließlich dankte der Vorsitzende im Rahmen der Versammlung allen, die im vergangenen Jahr einen Beitrag zu den Veranstaltungen geleistet hatten sowie dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Elke Becker-Reuter stellte den Kassenbericht vor und Kassenprüferin Ulrike Blümke bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig von den Mitgliedern entlastet.

Blick in den Veranstaltungskalender:

– Teilnahme/Mitausrichtung 32. Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb am Ostersonntag, 1. April am Feuerwehrhaus in Horhausen,

– Maibowlenstand beim 38. Westerwälder Blumenmarkt in Horhausen am Samstag,12. Mai,

– 200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Sonntagsspaziergang in Flammersfeld, Führung im Raiffeisenhaus Flammersfeld mit Heimatforscher Albert Schäfer (Willroth), am Sonntag, 3. Juni, Anmeldung bei Rolf Schmidt-Markoski (Tel. 02687/929507) erforderlich.

– Sternwanderung nach Krunkel zum Dorffest am Samstag, 30. Juni, Treffpunkt: 18:30 Uhr, Kardinal-Höffner-Platz; Übergabe Wanderstab

– Führung Regierungsbunker Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sonntag, 15. Juli, Anmeldung wegen der Bildung von Fahrgemeinschaften unbedingt erforderlich bei Jörg Czubak (Tel. 02687/ 929829).

– Im roten Schienenbus durch das Kasbachtal, Sonntag, 5. August, Anmeldung wegen der Bildung von Fahrgemeinschaften unbedingt erforderlich bei Bernd Langheim (Tel. 02687/921505

– 12. Boule-Turnier am Tennishaus in Horhausen am Sonntag, 26. August, Infos erteilt Rolf Meissner (Tel. 01578-4133461)

– Besuch im Museumsdorf Alt Windeck, Sonntag, 14. Oktober, Anmeldung wegen der Bildung von Fahrgemeinschaften unbedingt erforderlich bei Johannes Mandl (Tel. 02687/929420)

Im Rahmen der Sonntagsausflüge findet auch eine gesellige Einkehr mit Kaffee und Kuchen statt.

Grillfest diesmal wieder auf Mefferts Wiese:

Für Juli oder August ist noch ein Grillfest, diesmal wieder auf Mefferts Wiese in Horhausen, geplant. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Heinz Kaltenborn macht auf die Ausstellung „800 Jahre Horhausen“ aufmerksam, die nunmehr im Prälat-Pees-Haus zu sehen sei. Wer die Ausstellung besuchen möchte, kann sich an ihn (Tel. 02687/8370) oder auch an Alfons Schmidt, Telefon: 02687/8127) wenden. (shm) Foito: Privat

Foto: Mit einer Maibowle, mit frischen Maikräutern aus dem Grenzbachtal angesetzt, wartet der Heimat- und Verkehrsverein Horhausen auch wieder beim 38. Westerwälder Blumenmarkt am Samstag, 12. Mai, in Horhausen auf. Archivfoto: Heimat- und Verkehrsverein