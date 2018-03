Veröffentlicht am 19. März 2018 von wwa

HACHENBURG – Westerwald Bank überzeugt: Starke Geschäftszahlen im Fusionsjahr – Im Fusions-Geschäftsjahr überzeugt die Westerwald Bank eG, Montabaur, mit starken Zahlen. „Die außergewöhnlich gute Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat mitgeholfen“, so Wilhelm Höser, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, „dass trotz der anspruchsvollen Projekte aus der Fusion mit der Volksbank Montabaur – Höhr-Grenzhausen die gemeinsame neue Bank auch in 2017 hervorragend abschneiden konnte.“ Die anlässlich der Bilanzpressekonferenz vorgelegten Zahlen überzeugen (Vorjahreszahlen als Addition aus den selbständigen Banken vergleichbar gerechnet): Die Bilanzsumme wuchs um 3,3 Prozent auf 2.881 T Euro. Ein erfreuliches Kreditgeschäft ließ die Forderungen an Kunden um 3,4 Prozent auf 1.779 T Euro anwachsen. Über 412 Mio. Euro an neuen Krediten konnten im Geschäftsjahr 2017 zugesagt werden, davon 252 Mio. Euro an Firmenkunden und 160 Mio. Euro an Privatkunden.

Die Einlagen stiegen um 4,6 Prozent auf 2.376 T Euro und das, wie Höser ausführte, obwohl für gewerbliche Großeinlagen ab 1 Mio. Euro bereits ab dem 01.03.2017 negative Zinsen berechnet wurden. Noch eindrucksvoller konnte das Kundenvolumen in der genossenschaftlichen FinanzGruppe ausgedehnt werden. Mit einer Steigerungsrate von 5,1 Prozent wuchs das Kundenvolumen auf einen neuen Höchststand von 5.871 Mio. Euro. Dabei wurden insgesamt über 3.624 Mio. Euro an Kundeneinlagen durch die Westerwald Bank betreut. Das Aktivgeschäft konnte um 3,7 Prozent auf 2.247 Mio. Euro ausgebaut werden.

Das Dienstleistungsgeschäft konnte in fast allen Segmenten weiter ausgedehnt werden. Im Bereich der Lebensversicherungen konnte insgesamt ein Neugeschäftsvolumen von knapp 32 Mio. Euro nach 28,2 Mio. Euro im Vorjahr abgeschlossen werden. Die Fondsumsätze bei der Union Investment, aber auch bei Drittfonds, konnten von 87,2 Mio. Euro auf 93,6 Mio. Euro gesteigert werden. Diese guten Ergebnisse im Dienstleistungsgeschäft sicherten mit, dass die Belastungen aus der Niedrigzinsphase mit dem weiter zurückgehenden Zinsergebnis aufgefangen wurden. Rückläufige Personalaufwendungen und Stabilität in den „anderen Verwaltungsaufwendungen“ trotz Fusionskosten von 1,3 Mio. Euro ermöglichten, dass das „Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit“ von 17,6 Mio. Euro auf 20,0 Mio. Euro ausgedehnt werden konnte. Deutlich erhöhte Steuern, die von 5,3 Mio. Euro auf 7,3 Mio. Euro anstiegen, führten zu einem leicht unter dem Vorjahr liegenden Bilanzgewinn von 6,95 Mio. Euro.

„Wir sind stolz darauf, dass, so Höser, die Betreuung unserer Kunden nicht unter der Fusion der Banken gelitten hat. Dieses ist aus den Zahlen deutlich ablesbar“, so Höser. „Dabei freuen wir uns“, so Vorstand Markus Kurtseifer, „dass das gemeinsame Zusammenarbeiten problemlos und mit größter Offenheit einfach gut funktioniert.“ Dass die Bank weiterhin hohe Beträge in die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert, zeigt die Zahl der Seminartage mit 2.318 (Vorjahr 2.250) bei einem Personalaufwand von 934 T Euro. Insgesamt, so stellte der Vorstand vor, wurde durch die Westerwald Bank für die Region eine Wertschöpfung von 33,1 Mio. Euro nach 31,1 Mio. Euro in 2017 geschaffen.

Die Veränderung im Geschäftsstellennetz der Westerwald Bank wurde von Dr. Ralf Kölbach nochmals erläutert. Hierüber wurde bereits am 17.02.2018 berichtet. Insgesamt plant die Bank, fünf Geschäftsstellen in SB-Stellen umzuwandeln, d. h. die Beratung und die Serviceaufgaben an zentrale Standorte zu verlagern, jedoch die Selbstbedienungsfunktionen in den Regionen beizubehalten. Daneben soll bereits zum Jahresende die neue, für über 3 Mio. Euro erbaute, Geschäftsstelle in Dierdorf bezogen werden können. Auch sind Renovierungsarbeiten in Höhr-Grenzhausen im ersten Quartal abgeschlossen worden. Bis Ende 2020 plant die Bank den Umzug zu einem neuen Standort im neuen Fachmarktzentrum an der A 48 in Höhr-Grenzhausen. „Unsere Entscheidungen zu unseren Standorten“, so Dr. Ralf Kölbach, „sind zukunftsweisende Antworten auf das Verbrauchs- und Nutzungsverhalten unserer Kunden. Die andere Antwort ist der weiterhin konsequente Ausbau der digitalen Vertriebswege. Hier zählt die Westerwald Bank zu den führenden Instituten im Genossenschaftssektor.“

Abschließend warb Andreas Tillmanns nochmals für die neu gegründete Stiftung der Westerwald Bank „Hilfe zur Selbsthilfe“. Hiermit habe man nun ein Instrument geschaffen, auch Spenden an Privatpersonen zu ermöglichen, was der Bank rechtlich bisher in dieser Form nicht erlaubt war. Insbesondere in Not geratenen Mitgliedern der Genossenschaft soll über die Stiftung geholfen werden. Dabei ist es ein glücklicher Zufall, dass die operative Arbeit der Stiftung im Jahr aufgenommen werden kann, in dem der 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gefeiert wird.

Foto: Hatten gute Nachrichten zur diesjährigen Bilanzpressekonferenz: (v.l.) Bankvorstandssprecher Wilhelm Höser, Dr. Ralf Kölbach, Andreas Tillmanns und Markus Kurtseifer.