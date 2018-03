Die Hochschule Koblenz lädt zur beliebten Vortragsreihe baupraxis ein

Veröffentlicht am 19. März 2018 von wwa

KOBLENZ – Auch in diesem Sommersemester lädt die Hochschule Koblenz zur beliebten Vortragsreihe baupraxis ein – Die seit dem Sommersemester 2013 erfolgreich am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz stattfindende Vortragsreihe baupraxis geht zum Sommersemester 2018 zum elften Mal an den Start. Für die insgesamt sechs Einzelveranstaltungen konnte der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe Referenten eines öffentlichen Auftraggebers, verschiedener Ingenieurbüros und einer ausführenden Firma gewinnen. Die Vorträge spannen einen Bogen über das weite Feld des Bauwesens. Es werden interessante Projekte und Themen aus den Fachgebieten Mobilität, Wasserwesen, Tunnelbau, Bauphysik, Wasserbau Spezialtiefbau und Brückenbau vorgestellt. Die Vortragsreihe beginnt am Dienstag, 27. März, um 17:30 Uhr im AudiMax (Raum A032) des RheinMoselCampus, Konrad-Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz. Das Eröffnungsreferat mit dem Titel „Qualitatives und Quantitatives Monitoring mit Fernerkundungsdaten in Wasserwirtschaft, Ökologie und Bergbau“ hält Dr. Roland Geerken, selbständiger Berater und Direktor für Geomatics bei Sias Global LLC, Karlsruhe.

Die weiteren fünf Vorträge dieser Reihe finden am 10. April, 24. April, 15. Mai,

29. Mai und 12. Juni statt, ebenfalls jeweils von 17:30 bis 18:30 Uhr in Raum A032 (Eingang Menseria). Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltungen werden von den Ingenieurkammern Rheinland-Pfalz und Hessen mit einem Fortbildungspunkt je Vortrag anerkannt. Eine entsprechende Bescheinigung für Gäste aus der Berufspraxis können gerne am Ende der Vortragsreihe per E-Mail angefordert werden. Weitere Infos zu Themen und Vortragenden sind abrufbar unter www.hs-koblenz.de/baupraxis.