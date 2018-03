Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Veröffentlicht am 19. März 2018 von wwa

REGION – Ermittlungen gegen Kühlschrank & Co: Laufender Stromverbrauch teurer als Neuanschaffung? – Vom 19. März bis 13. April treffen Verbraucherinnen und Verbraucher in der Energieberatung auf „Sherlock’s Kollegen“. Dank modernster Ermittlungsmethoden genügen bereits wenige mitgebrachte Infos, wie zum Beispiel Alter, Größe und Häufigkeit der Nutzung von elektrischen Geräten, um deren Strom-Kostenprofil genau unter die Lupe zu nehmen: Ob Lampen, Kühl- und Gefriergeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner, Heizungspumpen oder Photovoltaikanlagen – es wird ermittelt, wie viel Stromkosten eine Neuanschaffung sparen könnte und ab wann sich der Neukauf durch den geringeren Stromverbrauch refinanziert. Verbraucher erhalten eine Ergebnisübersicht sowie eine umfangreiche Infomappe zu Stromverbrauch und Energielabels im Haushalt. Wer das besondere Angebot in den Beratungsstandorten in diesem Zeitraum nutzt, erhält außerdem noch gratis einen „Energie-Check“ zuhause.

Eine genaue Auflistung, welche Unterlagen zu welchen Geräten mitgebracht werden sollten:

Gerät/Anlage Notwendige Infos und Daten Kühlschrank Baujahr, Höhe (cm), Gesamtvolumen (Liter) Geschirrspülmaschine Baujahr, Breite (60 oder 45 cm), Zahl der Nutzungen pro Woche Wäschetrockner Baujahr, Trockenvolumen in kg, Zahl der Nutzungen pro Woche Lampen Wattzahl, Bauart (Glühbirne, Halogenlampe, alte Energiesparlampe…) Heizungspumpe Fotos: Nahaufnahme mit technischen Daten und Großaufnahme inkl. Heizung PV-Anlage Dachgröße, Dachneigung, Dachausrichtung, Foto

Dank der Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium und das rheinland-pfälzische Umweltministerium können die Beratungsgespräche in den 70 Beratungsorten kostenlos angeboten werden. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr wie folgt statt:

Rengsdorf: Donnerstag, 12. April; Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nummer 36 (Nebeneingang, EG).

Dierdorf: Donnerstag, 26. April; Verbandsgemeindeverwaltung, Poststraße 5, Zimmer Nr. 204 im 1. OG (Aufzug vorhanden).

Voranmeldung unter: 0 26 89 / 291-34. Für weitere Informationen und einen kostenlosen Beratungstermin: Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.