Veröffentlicht am 18. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tagesfahrt für Abenteuerlustige in den Freizeitpark Efteling – Am Samstag, 21. April, haben Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren aus dem Landkreis Altenkirchen die Möglichkeit den Freizeitpark Efteling zu entdecken. Er ist der größte Freizeitpark in den Niederlanden. Mit seinen spannenden und bezaubernden Attraktionen hat er für jeden Geschmack etwas zu bieten. Verschiedenen Achter- und Wasserbahnen oder auch die Bobbahn, das Spukschloss oder die Verfluchte Villa sorgen für jede Menge Action und Nervenkitzel. Für Freunde der etwas ruhigeren Unterhaltung hat der Freizeitpark ebenso einiges zu bieten. Es verspricht also ein magischer und actionreicher Tag zu werden.

Veranstalter sind das Kreisjugendämter Altenkirchen, Neuwied und des Westerwaldkreises im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“. Die Teilnehmergebühr beträgt 30 Euro.

Interessierte Erziehungsberechtigte können sich bei der Kreisjugendpflege des Westerwaldkreises, Tamara Bürck, unter der Telefonnummer 0 26 02/ 124- 317 oder per Email unter tamara.buerck@westerwaldkreis.de informieren und ihre Kinder anmelden.