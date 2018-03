Veröffentlicht am 17. März 2018 von wwa

KOBLENZ – Die ersten Master-Absolventinnen und Absolventen des Fernstudiums Kindheits- und Sozialwissenschaften feiern an der Hochschule Koblenz – Berufsbegleitend zum Ziel – Studium neben dem Job erfolgreich abgeschlossen – Hut ab! Die ersten 25 Absolventinnen und Absolventen des berufsbegleitenden Fernstudiums Kindheits- und Sozialwissenschaften (M.A.) haben ihren Studienabschluss geschafft: An der Hochschule Koblenz freuten sie sich über den Abschluss, der ihnen den international anerkannten Titel Master of Arts bescheinigt. Grund genug um mit 120 Gästen in gebührendem Rahmen an der Hochschule zu feiern.

Prof. Dr. Günter J. Friesenhahn, Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz, begrüßte die frischgebackenen Master und gratulierte ihnen zu ihrer besonderen Leistung, ein Studium neben Beruf und familiären Verpflichtungen gemeistert zu haben. Auch die Vizepräsidentin Prof. Dr. Daniela Braun beglückwünschte die Absolventengruppe mit Grüßen vom Hochschulpräsidenten. Prof. Dr. Ralf Haderlein, der den Fernstudiengang mit konzipiert hat und leitet, moderierte die Feierstunde. Gemeinsam gratulierten die Vizepräsidentin Daniela Braun, die Professoren Dr. Kathinka Beckmann und Dr. Wolfgang Beudels sowie Prof. Haderlein den Absolvierenden. Zwei Absolvierende wurden mit der Ehrung der besten Gesamtnote ausgezeichnet. Das Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz sorgte für die feierliche musikalische Umrahmung der Veranstaltung. Crocetta Chianchiana und Petra Wey ließen ihr Fernstudium – jetzt als Absolventinnen – noch einmal Revue passieren. Nach dem offiziellen Veranstaltungsteil lud Prof. Haderlein alle zum Sektempfang und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein ein.

Das berufsbegleitende, internetgestützte Fernstudium Kindheits- und Sozialwissenschaften mit dem akademischen Abschluss Master of Arts startete erstmals zum Wintersemester 15/16 an der Hochschule Koblenz. Die ZFH – Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen unterstützt die Hochschule bei der Durchführung berufsbegleitender Fernstudiengänge. Jetzt, nach dem ersten Durchgang, haben alle Beteiligten eine positive Bilanz gezogen: Studiengangsleiter Haderlein zitierte im Rahmen der Festveranstaltung aus einem Dankesbrief: „Ein Dank gilt dem stetigen Blick über den Tellerrand, der mir inzwischen zu einem wertvollen Element geworden ist.“ Auch andere Studierende bewerteten das Fernstudium, das nach wie vor eine hohe Nachfrage erfährt, als sehr gut. Es ließe sich gut mit Beruf und Familie vereinbaren und biete berufliche Aufstiegschancen, zum Teil sogar schon während des Studiums. Die Absolvierenden kommen oft aus dem Bereich der Kindertagesstätten, sind als Erzieher/innen oder Heilerziehungspfleger/innen tätig, und sind beim Jugendamt oder in stationären und ambulanten Hilfen beschäftigt. Viele haben einen sozialwissenschaftlichen Bachelorabschluss – in vielen Fällen haben sie diesen in einem der Bachelor-Fernstudiengänge an der Hochschule Koblenz absolviert. Als Zugangsvoraussetzungen für den Master Kindheits- und Sozialwissenschaften gelten ein erster Hochschulabschluss jeglicher Fachrichtung und eine einjährige einschlägige Berufserfahrung nach dem Erststudium. Doch auch sog. Beruflich Qualifizierte können unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zum Master-Studium zugelassen werden.

Der Weiterbildungsmaster Kindheits- und Sozialwissenschaften ist der erste Fernstudiengang, der auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Alter von bis 14 Jahren vorbereitet. Die Studierenden qualifizieren sich für anspruchsvolle berufliche Tätigkeiten in leitenden, planenden oder forschenden Positionen. Eine Besonderheit des Fernstudiums an der Hochschule Koblenz ist neben einer hohen Flexibilität des weitestgehend zeit- und ortsunabhängigen Lernens, eine individuelle und sehr persönliche Betreuung und Beratung. Mit wählbaren Vertiefungsrichtungen, haben die Fernstudierenden die Möglichkeit an ihre eigenen spezifischen Interessensschwerpunkte anzuknüpfen. Die Wahl der Vertiefungsschwerpunkte, die im zweiten und dritten Semester angeboten werden, erfolgt im Rahmen der Bewerbung – es sind: Management & Beratung, Kinderschutz & Diagnostik, Bewegung & Gesundheit sowie Kreativität & Kultur. Fernstudieninteressierte können sich ab dem 03. April bis 15. Juni wieder zum kommenden Wintersemester 18/19 anmelden unter: www.zfh/de/anmeldung. Für Bewerber ohne Erststudium endet die Anmeldefrist zur Eignungsprüfung am 15. Mai. Foto: FREY