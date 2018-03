Journalistin Ingrid Staehle erhält Ehrenpreis der Johanna-Loewenherz-Stiftung

Veröffentlicht am 17. März 2018 von wwa

NEUWIED – Preis der einzigen kommunalen Frauenstiftung in Rheinland-Pfalz ging an NR : Journalistin Ingrid Staehle – Ehrenpreis der Johanna-Loewenherz-Stiftung in einer Feierstunde verliehen – In einer Feierstunde überreichte Landrat Achim Hallerbach der Mitgründerin der Frauenrechtsorganisation TERRES DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V., Ingrid Staehle, den Ehrenpreis der Johanna-Loewenherz-Stiftung 2017, der einzigen Kommunalen Frauenstiftung in Rheinland-Pfalz.

In seiner Begrüßung betonte Achim Hallerbach, dass wie in jedem Jahr aus der Bürgerschaft eine Reihe von Vorschlägen für die Auszeichnungen der Stiftung eingegangen seien und der Kreisausschuss, als beschlussfassendes Gremium, mit Ingrid Staehle eine mehr als würdige Ehrenpreisträgerin benannt habe.

Die Journalistin Ingrid Staehle gründete 1981 mit einigen Frauen in Hamburg den Verein TERRES DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. Ein Verein, der heute mit 30 Beschäftigten unentwegt mit Aktionen, Projektförderungen und Aufklärungsschriften gegen Genitalverstümmlung, Frauenhandel, Zwangsheirat und –prostitution eintritt und Gewaltopfern ganz konkret hilft, wieder eine Perspektive zu finden.

In der Laudatio zog Doris Eyl-Müller, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Parallelen zwischen der zur Stiftungsgeberin und Preisträgerin und bezeichnete die beiden als Schwestern im Geiste und Handeln. Die Motivation sich für Frauen einzusetzen und gegen bestehendes Unrecht zu kämpfen, basiere bei beiden Frauen auf einem starken Gefühl der Bestürzung und Fassungslosigkeit angesichts des brutalen und blutigen Unrechtes, das Frauen angetan werde. Johanna Loewenherz war fassungslos angesichts der Prostitution, Ingrid Staehle war bestürzt über Berichte zur Genitalverstümmlung und Witwenverbrennung.

Doris Eyl-Müller zeichnete den Lebenslauf der Preisträgerin nach, die vor dem Studium der Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaften an den Universitäten Tübingen, Hamburg und Fribourg in der Schweiz zunächst den Beruf der Fremdsprachenkorrespondentin erlernte und nach dem Studium bei der Deutschen Presseagentur (dpa) im Ressort Ausland und Kultur arbeitete.

Die Preisträgerin nutzte die Gelegenheit, die Gedanken der Stiftungsgeberin zur zentralen Rolle der Mutterliebe für eine patriarchale Gesellschaftsordnung weiterzuentwickeln. In dem frauenpolitischen Hauptwerk „Prostitution und Produktion – Eigentum oder Ehe“ bezeichnet Johanna Loewenherz die Mutterliebe als „Anker des Menschengeschlechts“.

