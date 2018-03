Nach einer Woche geht Fahrerlaubnis wieder in Urlaub

Veröffentlicht am 17. März 2018 von wwa

HERSCHBACH – Verkehrsunfall infolge Trunkenheit – Am Samstagmorgen, 17. März, um 02:15 Uhr, kam eine 18jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Wallmerod mit ihrem Fahrzeug in der Hauptstraße von Herschbach/ OWW. in einer Linkskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug zerstörte einen Gartenzaun und blieb total beschädigt auf der Fahrbahn liegen. Die junge Dame war deutlich alkoholisiert und musste daher nach einer Blutprobe ihren Führerschein nach einer Woche schon wieder abgeben. Die stark mit Betriebsstoffen verschmutzte Fahrbahn wurde durch Feuerwehr und Straßenmeisterei abgesichert und musste professionell gereinigt werden.