Im Raum Flammersfeld betrügerische Arbeiter unterwegs – Polizei warnt

Veröffentlicht am 16. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Warnhinweise der Polizei zu betrügerischen polnischen Arbeitern – In Flammersfeld und Eichen sind zum wiederholten Male polnische Arbeiter aufgetreten, die in betrügerischer Absicht Arbeiten an Privathäusern ausführen wollen, so zum Beispiel Dachrinnenreinigung, -reparaturen. Im Verlaufe der angefangenen Arbeiten kontaktiert man dann die Eigentümer, um Geld für die Arbeiten zu kassieren. Es wird in der Regel billige Baumaktware verwendet, um anschließend hohe Geldbeträge für die ausgeführten minderwertigen Arbeiten zu kassieren. Sollten solche Arbeiter festgestellt oder angetroffen werden, bittet die Polizei um sofortige Benachrichtigung der Polizei Altenkirchen.