KOBLENZ – Fußgängerin von Personenwagen erfasst und schwer verletzt – Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstagmittag, 15. März, eine 55jährige Koblenzerin in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie von einem Pkw in der Löhrstraße erfasst wurde. Gegen 13:45 Uhr stieg die Frau aus einem Linienbus an der Haltstelle Roonstraße. Hinter dem Bus wollte sie die Fahrbahn überqueren, übersah dabei einen herannahenden Pkw, der auf der Löhrstraße unterwegs war. Aufgrund der tiefstehenden Sonne konnte der Autofahrer die Fußgängerin nicht rechtzeitig erkennen und erfasste sie frontal. Die Frau wurde mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei etliche Knochenbrüche. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Quelle: Polizei