WISSEN – Eine Person verletzt bei Verkehrsunfall auf der B 62 – Eine leichtverletzte Person und circa 4.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwochabend, 14. März , gegen 20:45 Uhr, in Wissen, auf der Bundesstraße 62 / Europakreisel. Die 29jährige Fahrzeugführerin eines VW Touran beabsichtigte das Tankstellengelände der „Bell Oil“ zu verlassen und hatte die Absicht, nach links auf die Straße Frankenthal in Richtung Kreisel einzufahren. Hierbei achtete sie nicht auf den Peugeot einer 26jährigen Fahrzeugführerin, welche die Straße Frankenthal aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Hövels befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 26 Jährige Peugeotfahrerin eine Verletzung erlitt.