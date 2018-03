Veröffentlicht am 16. März 2018 von wwa

WISSEN – Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen – Das Große Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen findet am Sonntag, 25. März ab 17:00 Uhr im Kulturwerk Wissen statt. Das Konzert steht ganz unter dem Zeichen des 25jährigen Jubiläum von Kapellmeister Christoph Becker.

Die Konzertbesucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die Vielseitigkeit aller Akteure wiedergibt: Die musikalische Reise wird von der Operette „Fatinitza“ über die „Neue Deutsche Welle“ bis hin zur Warner Bros. Filmmusik gehen. In guter Tradition werden auch die Freunde der Marschmusik nicht zu kurz kommen.

Auch in diesem Jahr wird es wieder besondere Gäste geben. Max An, der schon mehrmals mit der die Stadt- und Feuerwehrkapelle auf der Bühne gestanden hat, wird sicherlich einen Höhepunkt des Konzerts darstellen. Gemeinsam mit dem Orchester wird der bekannte Tenor das Publikum mit seiner klangvollen Stimme begeistern.

Das Konzert wird vom Jugendorchester unter der Leitung von Tobias Stahl und Daniel Krauskopf mit dem Titel „Fanfare and Triumph“ eröffnet. Rund 37 junge Talente proben seit einigen Wochen für ihren großen Auftritt und freuen sich mit dem großen Orchester auf zahlreiche Zuhörer.

Das Publikum darf sich auf einige Überraschungen und einen wunderbaren Konzertabend freuen.

Beginn des Konzertes am Sonntag, 25. März, ist um 17:00 Uhr. Der Einlass ist ab 16:15 Uhr. Eintrittskarten kosten 10 Euro; Vorverkauf bei der Metzgerei Wicklers, im Buchladen sowie bei allen Aktiven und an der Abendkasse. Außerdem wird ein kostenloser Bustransfer angeboten: 16:00 Uhr ab Alserberg Bushaltestelle Spielplatz Pirzenthaler Straße, 16:10 Uhr ab Rathaus Wissen, 16:15 Uhr ab (ehem.) Nothelfer, Stadtteil Schönstein. Der Bus bringt die Besucher am Ende des Konzertes wieder zurück.