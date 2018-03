Veröffentlicht am 15. März 2018 von wwa

HORHAUSEN – Klassische Musik für Kinder in Not – Barockensemble „Camerata Bonn“ spielt in Horhausen für den guten Zweck – Bereits zum zweiten Mal hatte die Aktionsgruppe „Kinder in Not“ aus Windhagen das renommierte Quartett und Kammermusikensemble „Camerata Bonn“ für ein Benefizkonzert zu Gast. In der katholischen Kirche St. Maria Magdalena in Horhausen erklangen Werke von Georg Philipp Telemann, Antonio Vivalidi, Ignaz Franz Biber und Johann Sebastian Bach.

Die Mitglieder der „Camerata Bonn“ Hans-Jürgen Ganster (Violine), Atsuko Koga (Querflöte), Marcel Körner (Violoncello) und Engelbert Hennes (Cembalo) entrückten das Publikum in die vielseitige Klangwelt der Barockmusik. Die Musiker zeigten ihr brillantes, solistisches Können und ließen die Besucher an ihrer wunderbar harmonischen Interpretationsweise der Werke teilhaben.

Das geschickt zusammengesetzte Programm war auf fesselnde Kontraste hin angelegt: die klangliche Bandbreite lebte von spielerischer Virtuosität, gefühlvoller Hingabe und kraftvoll präzisem Dialog im Zusammenspiel. Man merkte deutlich, dass die Mitglieder des Barockensembles „Camerata Bonn“ schon lange und gerne miteinander musizieren.

Das Publikum war begeistert und erklatschte sich noch als Zugabe eine Kirchensonate von Mozart.

Da alle Musiker auf ihr Honorar verzichteten, kommt das Eintrittsgeld zu 100 Prozent einem Projekt für Friedhofskinder zugute. Mehrere tausend Familien leben in der philippinischen Metropole Cebu City neben, über und in Grabanlagen, berichtet Claudia Kirschbaum von „Kinder in Not“. Ohne ein festes Einkommen ist der Friedhof ihr letzter Ausweg auf der Wohnungssuche. So wird dort gegessen, gearbeitet und geschlafen. Kinder spielen auf den Grabplatten unter denen die Toten ruhen und Sarkophage dienen als Küchentische und Betten. Die Menschen haben kaum eine Chance, dem Teufelskreis der Armut zu entkommen. „Kinder in Not“ eröffnet Friedhofskindern Perspektiven für ein besseres Leben. Der Verein finanziert Vorschulen, bezahlt Schuluniformen für staatliche Schulen, sorgt für eine regelmäßige Mahlzeit und hilft bei der Berufsausbildung. Nähere Infos zu der Arbeit des Vereins finden sich unter www.kinder-in-not.de oder telefonisch unter 02645-4773.