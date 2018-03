Veröffentlicht am 14. März 2018 von wwa

DERNBACH – enm behebt Stromausfall – Kabelbrand verursacht Kurzschluss in Dernbach – Am Mittwoch, 14. März, kam es um 15:51 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung in Dernbach, Wirges, Ebernhahn und Montabaur. Grund war ein Kabelbrand, der einen Kurzschluss ausgelöst hatte. Die Netzexperten der Energienetze Mittelrhein (enm), der Netzgesellschaft in der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein, stellten die Stromversorgung bis 16:14 Uhr wieder vollständig her. Vorfälle dieser Art können durch das eng und gut miteinander verzahnte Stromversorgungsnetz zügig ausgeglichen werden, indem die Netzexperten den Energiefluss durch Umschaltungen auf andere Versorgungsleitungen ändern.