ALTENKIRCHEN – Prozessoptimierung – Neue technische Verfahren – Abfallprodukt wird zu Wertstoff – Zwei Betriebe aus Altenkirchen gewinnen: IHK Koblenz zeichnet praxisnahe Studienarbeiten mit dem Hochschulpreis der Wirtschaft aus – Computergesteuerte Kameras, die Hafencontainer in Sekundenschnelle identifizieren können, Optimierungsansätze, die zu deutlichen Produktionssteigerungen und eindeutiger Prozessoptimierung führen, ein neuartiges Konzept zur mechanischen Verbindung von Blechen, Markenpositionierung anhand von modernen Neuromarketing-Methoden und Abfallprodukte, die künftig als wertvoller Produktionsstoff eingesetzt werden können.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz hat sechs innovative Studienarbeiten mit dem Hochschulpreis der Wirtschaft ausgezeichnet. Zwei der sechs ausgezeichneten Arbeiten sind von Studierenden in Kooperation mit Betrieben aus dem Landkreis Altenkirchen verfasst worden: Daniel Jud mit Thomas Magnete GmbH und Tobias Leukel mit Federal-Mogul Sealing Systems GmbH, beide aus Herdorf. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK Koblenz, die Urkunden und Preise im Beisein von rund 90 Gästen an die sechs Preisträger und vergab zusätzlich fünf „Lobende Anerkennungen“ an Studierende. Wenn Wirtschaft auf Wissenschaft trifft, ist das nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern für die beteiligten Unternehmen sehr nutzbringend.

„Praxisbezogene Studienarbeiten verbessern den Austausch zwischen Unternehmen und Wissenschaft – mitunter sind sie sogar der Beginn einer langjährigen Partnerschaft“, sagte Szczesny-Oßing. „Eine Studien- oder Abschlussarbeit kann besonders dort im Unternehmen hilfreich sein, wo der Arbeitsalltag keine Zeit für eine vertiefende Befassung ermöglicht oder das spezielle Know-how fehlt.“

Mit dem Hochschulpreis der Wirtschaft würdigt die IHK Koblenz jährlich praxisorientierte Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktorarbeiten, die in Kooperation mit einem Unternehmen aus der Region entstanden sind. Die Auszeichnung ist für die IHK Koblenz unter anderem auch ein Instrument, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken: „Nicht selten ebnen Studienarbeiten mit klarem Praxisbezug Absolventen den Weg zum ersten Arbeitsplatz – und Unternehmen den Weg zum dringend benötigten Nachwuchs“, betonte Szczesny -Oßing. „Sind die Studierenden erst einmal im Unternehmen, lernen sie schnell, dass auch kleinere, innovative Firmen anspruchsvolle ‚Arbeitgeber mit Zukunft‘ sind – leistungsstark, hierarchiearm und international orientiert.“

Ein Einblick in die Sichtweisen eines Industrieunternehmers gab der Geschäftsführer der Georg Maschinentechnik GmbH & Co.KG, Jan Viesel, in seinem Kurzvortrag „Innovationsmanagement aus der Praxis eines mittelständischen Unternehmens“. Der ZDF-Moderator Ralph Szepanski führte Gäste aus Wirtschaft und Wissenschaft durch die vielfältigen Themen der Arbeiten.

Foto: (v.l.) Oliver Rohrbach (IHK Geschäftsstelle Altenkirchen), Dr. Ralph Polzin (Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH), Tobias Leukel (Federal-Mogul Sealing Systems GmbH), Prof. Dr. Bernd Engel (Universität Siegen), Daniel Jud (Thomas Magnete GmbH), Thomas Heger (Federal-Mogul Sealing Systems GmbH), Markus Krauss (Thomas Magnete GmbH), Prof. Dr. Ulrich Seidenberg (Universität Siegen)

Preisträger 2018

Daniel Jud

Analyse des IST-Zustands und Optimierung eines Fehlerbehandlungsprozesses (Master). Betreuung: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Seidenberg, Universität Siegen. Kooperationsunternehmen: Thomas Magnete GmbH, Herdorf. Fehlerbilder analysieren ist nichts Neues beim Automobilindustrie- und Medizintechnikzulieferer Thomas Magnete GmbH – die Implementierung eines Fehler Management Systems sehr wohl. Gemeinsam mit Qualitätssicherer Marvin Schulz hat Daniel Jud unter anderem Blubbertests mit einer Dosierpumpe für Abgasnachbehandlung durchgeführt. Ergebnis: Die Pumpen und Ventile für das Abgas- und Thermomanagement können zukünftig prozessoptimierter gefertigt werden. Sollten Fehler auftreten, lassen sich schneller Diagnosen stellen.

Laura Kirsch

Markenpositionierung unter besonderer Berücksichtigung des Neuromarketings am Beispiel der Fissler GmbH (Bachelor). Betreuung: Prof. Dr. Thorsten Schaper, Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld. Kooperationsunternehmen: Fissler GmbH, Idar-Oberstein. Die Bachelor Thesis von Laura Kirsch entstand in Zusammenarbeit mit den Marketingfachleuten von Fissler. Die Studentin für Umwelt und Betriebswirtschaft erarbeitete mit Senior Marketing Manager Pascal Marwitz mit Hilfe einer Limbic Map eine Wettbewerbsanalyse – dieser Hirnforschungsansatz in der Neuroökonomie bedeutet eine Innovation für das Traditionsunternehmen. Anhand dieser Erkenntnisse will Fissler seine Markenpositionierung weiterentwickeln.

Isabelle Kuhlmann

Objekterkennung und Klassifizierung mittels Neuronaler Netze und Deep Learning (Bachelor). Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus, Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz. Kooperationsunternehmen: Motec GmbH, Koblenz. Die Firma Motec entwickelt zurzeit mittels Neuronaler Netze eine neue Software. Isabelle Kuhlmann hat im Rahmen ihrer Bachelorarbeit einen kamerabasierten Ansatz zur Objekterkennung und Klassifizierung in Hafengebieten entwickelt. Künftig können Hafennutzfahrzeuge, die mit computergesteuerten Kameras ausgestattet sind, LKWs, Container und ähnliches automatisiert identifizieren und den bisher notwendigen Zeitaufwand dadurch deutlich reduzieren.

Matthias Lehnert

Verbesserung von Betoneigenschaften unter Verwendung heimischer Rohstoffe als Betonzusatzstoffe (Master). Betreuung: Prof. Dr. Manfred Breitbach, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus, Koblenz. Kooperationsunternehmen: Heinz Schnorpfeil Bau GmbH, Treis-Karden. Im Hunsrücker Steinbruch Henau entsteht beim Abbau von Quarzit ein Gesteinsmehl, das bisher als Rest- und Abfallprodukt galt. Matthias Lehnert hat im Rahmen seiner Masterarbeit herausgefunden, dass eben dieses Gesteinsmehl effektiv als Quarzit-Füller und damit als Betonzusatz genutzt werden kann. Der Beton erreicht dadurch sogar eine höhere Wertigkeit: Er wird dichter, druckfester und dadurch langlebiger. Dass perspektivisch gesehen dadurch auch weniger Zement gebraucht wird, freut nicht zuletzt die Firma Schnorpfeil in Treis-Karden.

Tobias Leukel

Alternative Fügeverfahren eines heiß-statischen Dichtungselementes bestehend aus zwei gleich dicken Funktionslagen aus X10CrNi18-8 (Bachelor). Betreuung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernd Engel, Universität Siegen. Kooperationsunternehmen: Federal-Mogul Sealing Systems GmbH, Herdorf. Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH (TIME), Wissen. Zylinderkopfdichtungen und Hitzeschilde für Motoren der Automobilindustrie produziert die Federal Mogul Sealing Systems, für die Tobias Leukel ein neuartiges Konzept zur mechanischen Verbindung von Blechen im Rahmen seiner Bachelorarbeit erstellen konnte. Unterstützt wurde er dabei von Matthias Baszczok von der TIME GmbH aus Wissen und Federal-Mogul Sealing Systems GmbH, Herdorf. Tobias Leukel fand einen Weg, um das kostspielige Nieten oder Schweißen von mehreren Lagen Stahl zu ersetzen. Auf diese Fügung von Blechen – FM Star genannt – wurde ein Patent angemeldet.

Christian Wilhelms

Optimierung des Spritzgießprozesses mittels der Simulationssoftware Moldex3D am Beispiel eines Kunststoffartikels (Bachelor). Betreuung: Prof. Dr. Marc Nadler, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus, Koblenz. Kooperationsunternehmen: Zeller Engineering GmbH, Zell (Mosel). Die Maschinen laufen schneller und es wird weniger Energie verbraucht. Der Optimierungsprozess, den Christian Wilhelms im Rahmen seiner Bachelorarbeit für die Herstellung einer Sprühpumpenkomponente entwickelt hat, bringt der Zeller Engineering GmbH einen deutlichen Mehrwert: Eine Produktionssteigerung von 7,7 Prozent oder, anders ausgedrückt, eine Mehrproduktion von 2,6 Millionen Teilen pro Jahr.

LOBENDE ANERKENNUNGEN 2018

Viktor Janzen

Entwicklung und Umsetzung einer mathematischen Auslegung verketteter Transportsysteme (Master). Betreuung: Prof. Dr. Marc Nadler, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus, Koblenz. Kooperationsunternehmen: Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH, Rengsdorf

Till Oltmanns

Technological Innovation and the Future of Senior Care – The Prospects for Digital Voice Assistants (Bachelor). Betreuung: Prof. Dr. Holger Ernst, WHU-Otto Beisheim School of Management, Vallendar. Kooperationsunternehmen: Residenz Humboldthöhe gGmbH, Vallendar

Marc Schäfer

Steuerung und Analyse des Materialflusses in einem Polyurethanwerkzeug (Bachelor). Betreuung: Prof. Dr.-Ing.Robert Pandorf, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus, Koblenz. Kooperationsunternehmen: Philippine GmbH & Co.techn. Kunststoffe KG, Lahnstein

Christian Strack

Entwicklung und Konstruktion des Strömungsteils eines neuartigen Pump-Jet-Antriebes für Yachten (Bachelor). Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Grün, Hochschule Koblenz, RheinMoselCampus, Koblenz. Kooperationsunternehmen: SCHOTTEL GmbH, Dörth

Tim Willmann

The Role of Lobbyism for Industry Development (Bachelor). Prof. Dr. Christina Günther, WHU-Otto Beisheim School of Management, Vallendar. Kooperationsunternehmen: Kalzip GmbH, Koblenz.